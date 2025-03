Paolo Ciavarro su Eleonora Giorgi: “Adesso lei protegge mio figlio, è la cosa più importante”

Oggi si tengono i funerali di Eleonora Giorgi, l’attrice italiana deceduta a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. La cerimonia funebre avrà luogo nella Chiesa degli Artisti, situata in Piazza del Popolo a Roma, alle ore 16. Alla funzione sono attesi i familiari, tra cui i due figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia, oltre a numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Negli ultimi quindici mesi, Giorgi ha combattuto con determinazione contro la malattia, che si era aggravata fino a sviluppare metastasi al cervello.





All’esterno della chiesa, Paolo Ciavarro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti, esprimendo il suo affetto per la madre e il legame speciale che continuerà a esistere anche dopo la sua morte. “Il suo pubblico c’è sempre stato. Non mi aspettavo una tale portata di affetto, ma sapere che mamma con la sua testimonianza sta aiutando tante persone che affrontano quello che affronta lei, da figlio, è il mio più grande orgoglio,” ha affermato Paolo. Ha poi aggiunto: “Adesso lei veglia su mio figlio, lo proteggerà tutta la vita e questa è la cosa più bella in assoluto.”

Paolo Ciavarro ha anche condiviso momenti personali, rivelando che nonostante le difficoltà legate alla malattia, la famiglia ha cercato di mantenere un clima di leggerezza. “Abbiamo molto scherzato sul suo funerale, il sorriso non è mai mancato. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare. Mamma ha reso tutto facile,” ha dichiarato. Ha anche menzionato che a suo figlio Gabriele ha comunicato il messaggio che sua madre gli aveva chiesto di trasmettere, descrivendola come il suo angelo.

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha suscitato una grande commozione tra i fan e i colleghi, i quali hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera e al suo spirito. Giorgi è stata una figura di spicco nel panorama cinematografico italiano, e la sua eredità continuerà a vivere nei film che ha interpretato e nei cuori di chi l’ha conosciuta.

La cerimonia funebre rappresenta un momento di grande riflessione e commemorazione per tutti coloro che l’hanno amata e rispettata. La presenza di familiari e amici sottolinea il forte legame che univa Giorgi ai suoi cari, un legame che trascende la vita stessa.

Eleonora Giorgi è stata un’icona del cinema italiano, e il suo contributo al settore è stato fondamentale. La sua carriera, che ha spaziato in vari generi cinematografici, ha lasciato un’impronta indelebile. I film che ha realizzato sono stati apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, e la sua abilità nel recitare ha fatto di lei una delle attrici più amate del panorama italiano.