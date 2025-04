Papa Francesco e il testo inedito per le giovani coppie: “Amatevi come in un tango”

A pochi giorni dalla scomparsa di Papa Francesco, è stato reso pubblico un suo scritto inedito, destinato alle giovani coppie. Questo testo rappresenta la prefazione al libro “Youcat. Amore per sempre”, pubblicato dalla fondazione che cura l’edizione del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica. Nel suo scritto, Francesco offre una visione dell’amore coniugale paragonandolo al tango, la danza tanto amata dal Pontefice, originaria della sua terra natale, l’Argentina. In gioventù, Francesco praticava spesso questo ballo, definendolo un “meraviglioso gioco libero tra uomo e donna”.





Nel suo testo, Francesco descrive il tango come una danza in cui “il ballerino e la ballerina si corteggiano, vivono la vicinanza e la distanza, la sensualità, l’attenzione, la disciplina e la dignità”. Attraverso questa metafora, il Papa sottolinea come il tango possa insegnare ai giovani innamorati a gioire dell’amore e a intuire il significato del donarsi completamente. Francesco solleva una riflessione sui matrimoni contemporanei che spesso falliscono dopo pochi anni, domandando: “Quanti matrimoni oggi falliscono dopo tre, cinque, sette anni?”

Il messaggio di Francesco è chiaro e diretto ai giovani: “Non sarebbe meglio, allora, evitare il dolore, toccarsi soltanto come in una danza passeggera, godersi a vicenda, giocare insieme, e poi lasciarsi? Non credetelo!” Con queste parole, il Papa invita le coppie a credere nell’amore duraturo e in Dio, affermando che “il desiderio di essere accolti senza riserve” è intrinseco nell’essere umano. Esperimentare questo tipo di amore porta a vivere “la vita in pienezza”.

In un video inedito, Papa Francesco ha ulteriormente esortato i giovani a “imparare ad ascoltare”, sottolineando che l’amore vero implica un’unione profonda. Citando la Sacra Scrittura, Francesco ha affermato che l’amore matrimoniale significa “una sola carne”, evidenziando la necessità di una preparazione adeguata per il matrimonio. Secondo il Papa, “tutta la vita si svolge nell’amore, e con l’amore non si scherza”.

Per aiutare le coppie nel loro percorso verso il matrimonio, Francesco propone un “catecumenato”. Questo termine, nella Chiesa primitiva, indicava un cammino di apprendimento e verifica personale spesso pluriennale. Il Papa suggerisce che un simile percorso potrebbe preparare meglio le coppie alla vita coniugale.

Il testo di Francesco offre una prospettiva profonda sull’amore e sul matrimonio, incoraggiando i giovani a intraprendere un viaggio di scoperta e impegno reciproco. La sua visione del tango come metafora dell’amore sottolinea l’importanza di equilibrio e armonia nelle relazioni.