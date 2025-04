Papa Francesco sorprende i fedeli: una visita fuori programma a San Pietro per curiosare tra i restauri

Un’improvvisa apparizione di Papa Francesco ha animato la giornata di oggi, quando il Pontefice ha lasciato Casa Santa Marta, dove si trova in convalescenza dopo un recente ricovero. Fonti vaticane hanno confermato che Bergoglio ha chiesto di uscire per controllare i progressi dei restauri in atto nella basilica di San Pietro, i cui risultati saranno presentati domani.





Accompagnato in sedia a rotelle, Papa Francesco è entrato dalla Porta della Preghiera, la più vicina alla sua residenza. Il suo breve tour è iniziato subito dopo la messa delle 12, durante la quale ha avuto l’opportunità di incontrare e salutare i lavoratori ancora impegnati nei restauri, dedicando loro alcune parole di gratitudine.

Il Pontefice ha espresso il suo apprezzamento stringendo la mano a diversi operai. In particolare, ha interagito con due giovani restauratrici che lo hanno salutato da lontano. Una di loro, visibilmente imbarazzata, ha commentato di avere “le mani fredde”, ma Papa Francesco ha insistito nel volerle stringere comunque. Questo gesto ha evidenziato la sua umanità e il desiderio di connettersi con coloro che lavorano per la bellezza della basilica.

Durante la visita, Bergoglio ha anche avuto modo di osservare i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII, recentemente restaurati, e si è informato riguardo alla vita all’interno della basilica, che in questi giorni è particolarmente affollata in occasione del Giubileo. Dopo questo breve tour, il Pontefice è ritornato nei suoi alloggi a Casa Santa Marta.

Questa è la seconda uscita pubblica di Papa Francesco dopo la sua apparizione di domenica scorsa in Piazza San Pietro, dove, anche in quel caso, aveva salutato brevemente i presenti. Durante quel momento, le sue difficoltà nel parlare erano evidenti, ma nonostante ciò, ha trovato il tempo per interagire con i fedeli prima di ritornare nei suoi alloggi.

In un altro incontro privato avvenuto ieri, Papa Francesco ha ricevuto i reali britannici, Re Carlo e Camilla, a Santa Marta. Questo incontro è stato reso possibile dopo che la visita ufficiale della coppia era stata annullata a causa delle condizioni di salute del Pontefice. L’incontro, durato circa venti minuti, è stato immortalato in una foto che mostra Papa Francesco seduto in poltrona, senza le cannule nasali per l’ossigeno, un segno di miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

Il Pontefice continua a dimostrare la sua determinazione nel rimanere vicino ai suoi doveri e alla comunità, nonostante le sfide legate alla sua salute. La sua volontà di verificare di persona i lavori di restauro nella basilica testimonia il suo impegno per la bellezza e la cura del patrimonio religioso.

La basilica di San Pietro, uno dei luoghi più simbolici del cattolicesimo, è attualmente al centro di importanti restauri che mirano a preservare e valorizzare la sua straordinaria architettura e i suoi tesori artistici. La visita di Papa Francesco non solo sottolinea l’importanza di questi lavori, ma anche il forte legame che il Pontefice ha con i luoghi e le persone che compongono la comunità ecclesiale.

L’uscita di oggi è stata accolta con entusiasmo dai presenti, che hanno potuto vedere da vicino il Pontefice, un momento che ha portato un senso di gioia e di speranza in un periodo di preoccupazione per la sua salute. La comunità cattolica continua a pregare per il suo rapido recupero e per il suo ritorno a pieno servizio.