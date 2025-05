Papa Leone XIV recita il suo primo Regina Caeli: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza”

A pochi giorni dalla sua elezione, avvenuta l’8 maggio, il nuovo Pontefice Papa Leone XIV ha fatto la sua prima apparizione ufficiale dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro. Durante l’occasione, ha recitato il Regina Caeli, la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l’Angelus nel periodo pasquale.





Il Papa ha salutato la folla presente in Piazza San Pietro con un messaggio di speranza e riflessione. “Cari fratelli e sorelle, buona domenica”, ha esordito Papa Leone XIV, aggiungendo: “Considero un dono di Dio che la mia prima domenica di servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore. In questa domenica sempre si proclama il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù si rivela come il pastore vero che ama le sue pecore e per loro dà la vita”.

Durante il suo intervento, il Pontefice ha anche ricordato l’importanza della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, sottolineando il ruolo cruciale delle comunità nell’accompagnare i giovani nel loro percorso spirituale. Ha dichiarato: “Trovino nelle nostre comunità accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli”. Inoltre, ha citato Papa Francesco, ribadendo il suo invito ad accogliere e sostenere i giovani: “Facciamo nostro l’invito che Papa Francesco ci ha lasciato per la giornata odierna, l’invito ad accogliere e accompagnare i giovani. E chiediamo al Padre Celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato, capaci di ascoltarci a vicenda, di camminare nell’amore”.

Il Pontefice ha poi rivolto un messaggio diretto ai giovani, richiamando le parole di Papa Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura. Accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore. La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore, ci accompagni sempre nella sequela di Gesù”.

Dopo la recita del Regina Caeli, Papa Leone XIV ha affrontato temi di grande rilevanza internazionale, lanciando un appello ai leader mondiali affinché pongano fine alle guerre in corso. Ha dichiarato: “Nell’odierno scenario di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo ripetendo l’appello sempre attuale: ‘Mai più la guerra’.”

Il Pontefice ha espresso particolare preoccupazione per la situazione in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Riguardo al conflitto in Ucraina, ha detto: “Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura.” Ha inoltre chiesto la liberazione dei prigionieri e il ritorno dei bambini rapiti. Sulla situazione nella Striscia di Gaza, ha aggiunto: “Mi addolora quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”.

Nonostante le numerose preoccupazioni globali, Papa Leone XIV ha accolto positivamente alcune notizie incoraggianti sul fronte internazionale. Ha commentato con soddisfazione l’annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan, auspicando che i negoziati futuri possano portare a un accordo duraturo.

La giornata del nuovo Pontefice si è conclusa con un messaggio di speranza e unità, sottolineando l’importanza della solidarietà tra i popoli e della preghiera come strumento per affrontare le sfide globali. La folla presente in Piazza San Pietro ha accolto con entusiasmo le sue parole, segnando un momento significativo per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV.