«Papà, sto per avere un cuore»: la telefonata che ha cambiato tutto





Per oltre duecento giorni, una stanza d’ospedale a Cleveland è stata la casa di Ava Cooper, una bambina di undici anni. Nata con molteplici malformazioni cardiache, aveva già affrontato quattro interventi a cuore aperto entro i cinque anni.





Quando, nel 2024, la sua salute è precipitata in un’insufficienza cardiaca, l’unica speranza di sopravvivenza è diventato un trapianto.

La lunga attesa si è conclusa finalmente nel marzo del 2025.

Un medico si è avvicinato al suo letto e, con voce sommessa, le ha sussurrato una notizia che avrebbe cambiato la sua vita: era stato trovato un cuore compatibile. Con le lacrime agli occhi, Ava ha afferrato il telefono e ha chiamato in video suo padre, Sean.

«Papà, sto per avere un cuore!» ha esclamato.

Dall’altra parte della linea, la voce di Sean tremava per l’emozione: «Oh mio Dio… Oh mio Dio, Ava».

Era il momento per cui la famiglia aveva pregato tanto.

Il percorso medico di Ava non era stato facile. Nata con diverse gravi anomalie, tra cui un foro nel cuore e un’inversione della sua posizione naturale, era stata operata appena sei giorni dopo la nascita. Dopo quasi cinque anni vissuti senza sintomi, nell’estate del 2024 la situazione è cambiata: gonfiore, difficoltà respiratorie e, infine, la terribile diagnosi di insufficienza cardiaca.

Trasferita al Cleveland Clinic Children’s, i medici hanno capito che un nuovo intervento sul suo cuore non sarebbe bastato. L’unica soluzione era un trapianto. A settembre è stata inserita nella lista d’attesa. Con il passare dei mesi e il peggioramento delle sue condizioni, Ava ha avuto bisogno di ossigeno, di un sondino per alimentarsi e, infine, di un dispositivo Berlin Heart per mantenerla in vita.

Nonostante tutto, lei e la sua famiglia hanno cercato di conservare una parvenza di normalità: cene della domenica in ospedale, feste di compleanno per la sorellina Kennedy, e persino un magico Natale tra i corridoi del reparto. Uno dei ricordi più belli di Ava risale a febbraio 2025, quando il personale medico ha trasformato una stanza in una sala da ballo, così da permetterle di partecipare al ballo padre-figlia che aveva dovuto saltare a scuola.

«Anche se non ho potuto andare al ballo della scuola, è stato qualcosa di magico e bellissimo. Ho potuto ballare con il mio papà sulle mie canzoni preferite», ha raccontato Ava. Suo padre lo ha definito uno dei momenti più preziosi della sua vita.

Poche settimane dopo, il sogno si è realizzato. L’équipe guidata dal dottor Hani Najm, cardiochirurgo pediatrico e congenito, ha eseguito con successo l’intervento che ha donato ad Ava un cuore sano e pulsante.

«Ava soffriva di un’insufficienza cardiaca gravissima. Sapevamo che il trapianto le avrebbe restituito una nuova possibilità di vita», ha dichiarato il dottor Najm.

Il 10 aprile 2025, dopo otto lunghi mesi di ricovero, Ava è finalmente tornata a casa. Felice di rivedere la sua stanza, di riabbracciare la sorellina e di giocare di nuovo con il suo cane Rocky.

«Ero così felice di tornare nella mia camera e di poter rivedere il mio cane Rocky», ha detto con un sorriso.

Il nuovo cuore funziona alla perfezione, e i medici confermano che ogni giorno diventa più forte. Ava non vede l’ora di tornare a scuola, rivedere i suoi amici e dedicarsi ai progetti artistici che ama tanto.

La famiglia Cooper sarà per sempre grata ai donatori che hanno reso possibile questo miracolo. «Non ci sono parole per esprimere la nostra riconoscenza. Grazie a quella famiglia, Ava è viva oggi», ha detto la mamma, Jamie.

Ava, dal canto suo, ha un messaggio per i bambini che devono affrontare lunghe degenze ospedaliere:

«Cercate sempre di restare positivi. Anche se è diverso dall’essere a casa, potete comunque fare le cose che vi piacciono. Bisogna cercare di rendere speciale ogni giorno.»

Per Ava, ogni giorno ora è davvero un dono — e tutto è cominciato con la telefonata più indimenticabile che un padre possa mai ricevere.



