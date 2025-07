Patty Pravo, in un’intervista, racconta la sua vita privata, dai matrimoni passati al rapporto attuale con Simone Folco. Svela anche il suo vero nome: Nicola Strambelli.

La celebre cantante Patty Pravo, icona della musica italiana, ha rivelato alcuni aspetti inediti della sua vita personale durante un’intervista rilasciata a Michela Proietti per il Corriere della Sera. L’artista veneziana ha parlato dei suoi cinque matrimoni, della scelta di non avere figli e del legame che la unisce al designer Simone Folco, di 42 anni più giovane di lei. Inoltre, ha fatto una curiosa precisazione sul suo nome di battesimo, che non è quello che il pubblico conosce.





Negli anni, la vita sentimentale di Patty Pravo è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. La cantante ha raccontato di essere stata sposata cinque volte, ma ha precisato che la decisione di convolare a nozze non è quasi mai partita da lei: “Erano gli altri che volevano sposarmi. Per me che ci fosse o meno non cambiava nulla”. Nonostante i numerosi matrimoni finiti, Patty Pravo non ha mai vissuto con rimpianto la mancata maternità. La settantasettenne ha confidato che solo in una occasione ha pensato seriamente di avere un figlio: durante la sua relazione con il batterista Gordon Fagetter. Tuttavia, quel desiderio non si è mai concretizzato e, col tempo, si è affievolito: “Non ho più avuto voglia di maternità: si può vivere senza figli”, ha dichiarato.

Oggi, nella vita di Patty Pravo, c’è Simone Folco, designer di talento con cui l’artista collabora da ormai tredici anni. Il loro rapporto, nato quando Folco era giovanissimo, si basa su un forte affetto e su una sintonia creativa. La cantante ha spiegato che molti degli abiti che indossa durante le esibizioni sono frutto del lavoro di Folco: “Gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me”. Sul tipo di legame che li unisce, Patty Pravo ha chiarito: “Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta”. Tuttavia, ha invitato i curiosi a chiedere direttamente a lui per avere ulteriori dettagli.

Un’altra rivelazione interessante emersa dall’intervista riguarda il vero nome della cantante. Contrariamente a quanto molti pensano, Patty Pravo non si chiama Nicoletta Strambelli. Il suo nome di battesimo è Nicola Strambelli, scelto in memoria di uno zio deceduto in un incidente: “È il nome di uno zio che è morto tuffandosi da una diga”. Nonostante questa particolarità, l’artista ha raccontato di non aver mai attribuito grande importanza alla questione. Infatti, fin da bambina veniva chiamata “Nina”, un vezzo tipico della cultura veneziana: “Per tutti ero la Nina… Cambiare il nome alle persone è un vezzo veneziano. Nina era diminutivo di bambina, una cosa tenera”.

Nel corso dell’intervista, Patty Pravo si è dimostrata serena e soddisfatta delle scelte fatte nella sua vita, sia personali che professionali. La cantante continua a essere una figura influente nella musica italiana e a coltivare la sua creatività attraverso collaborazioni artistiche come quella con Simone Folco.