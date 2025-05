Pentola di ferro nel microonde: scoppia incendio al Social Hub di Firenze, hotel evacuato

Momenti di tensione questa mattina a Firenze, dove un principio di incendio ha costretto all’evacuazione il Social Hub, una struttura alberghiera situata in viale Belfiore, recentemente inaugurata. L’incidente è stato causato da un malfunzionamento legato all’utilizzo improprio di un forno a microonde all’interno di una delle camere. La situazione è stata prontamente gestita senza che si registrassero feriti.





Le fiamme si sono propagate a partire da un forno a microonde che, secondo le prime ricostruzioni, è stato utilizzato in modo scorretto. Pare che qualcuno abbia inserito una pentola di ferro all’interno dell’elettrodomestico, scatenando così l’incendio. Immediatamente è scattato il piano di emergenza della struttura, che ha portato all’evacuazione precauzionale di circa 500 persone, tra ospiti e personale.

Fortunatamente, nessuna delle persone presenti è rimasta coinvolta nell’incidente, nemmeno gli occupanti della stanza da cui è partito il principio di incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari della Asl. Nonostante l’assenza di feriti, è stato attivato il protocollo per la maxi-emergenza, come misura preventiva. Nel corso della mattinata, l’allarme è rientrato e gli ospiti hanno potuto fare ritorno nelle loro camere.

Il Social Hub di Firenze è una struttura moderna e imponente, progettata per offrire un modello di ospitalità ibrida. Con oltre 500 camere e numerose postazioni di coworking, l’hotel si rivolge a una clientela internazionale che include sia soggiorni brevi che lunghi. La direzione dell’albergo ha confermato l’accaduto attraverso una nota ufficiale: “The Social Hub informa che questa mattina la struttura di Firenze Belfiore ha registrato un principio di incendio in una delle camere, causato da un uso improprio degli elettrodomestici in dotazione. Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti. L’azienda sottolinea quanto la sicurezza della sua comunità sia di primaria importanza. La situazione è tornata rapidamente alla normalità e tutte le funzioni e servizi della struttura sono nuovamente in funzione. Gli ospiti sono potuti rientrare nelle loro camere e il coworking e gli spazi aperti al pubblico sono attivi. Sono in corso le verifiche rispetto ai danni subiti alla struttura che sembrano limitati alla camera dove ha avuto origine l’incidente”.

L’incidente ha comunque portato a riflettere sull’importanza della corretta gestione degli elettrodomestici in dotazione nelle strutture ricettive. La direzione ha già avviato le verifiche necessarie per valutare l’entità dei danni subiti dalla stanza interessata e per adottare eventuali misure preventive volte a evitare episodi simili in futuro.

L’intervento tempestivo delle autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e la polizia municipale, ha permesso di gestire la situazione con rapidità ed efficienza. Anche i sanitari della Asl sono stati coinvolti per monitorare eventuali necessità mediche, sebbene non siano stati riportati casi di intossicazione o ferite tra gli evacuati.

Il Social Hub rappresenta un punto di riferimento per l’ospitalità innovativa a Firenze, combinando spazi abitativi con aree comuni dedicate al lavoro e alla socializzazione. Questo modello ibrido, sempre più diffuso nelle grandi città europee, punta a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata e internazionale.

Nonostante il principio di incendio abbia creato momenti di apprensione tra gli ospiti e il personale, la situazione è stata riportata alla normalità in tempi brevi. Gli spazi comuni e i servizi della struttura sono stati riaperti al pubblico già nel corso della mattinata, confermando l’efficienza delle procedure di emergenza messe in atto.

L’episodio mette in evidenza quanto sia cruciale garantire la sicurezza nelle strutture ricettive moderne, soprattutto in contesti così ampi e complessi come il Social Hub di Firenze. La direzione ha ribadito il proprio impegno verso la sicurezza degli ospiti e dello staff, sottolineando che ogni azione intrapresa durante l’emergenza è stata orientata a tutelare le persone presenti nella struttura.

Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui danni materiali subiti dalla camera interessata dall’incendio. Tuttavia, le prime stime suggeriscono che le conseguenze siano limitate esclusivamente a quell’area e non abbiano compromesso il funzionamento complessivo dell’hotel.

L’incidente al Social Hub si aggiunge a una serie di eventi simili accaduti recentemente in diverse strutture ricettive italiane. Episodi come questo sottolineano l’importanza di sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo corretto degli apparecchi elettrici forniti in dotazione, al fine di prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

La giornata si è quindi conclusa senza gravi conseguenze per gli ospiti del Social Hub di Firenze, grazie alla prontezza con cui sono state attivate le procedure d’emergenza e al rapido intervento delle autorità locali.