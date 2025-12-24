Per Elly Schlein un anno di stallo nei sondaggi: l’opposizione non riesce a insidiare Meloni

Il 2026 è alle porte ed ecco che i sondaggisti si apprestano a fare il bilancio.
Tra i primi Youtrend/Agi che hanno diffuso la Supermedia con l’andamento aggregato dei partiti nel 2025. Nella media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, la somma delle liste di centrodestra è leggermente calata tra gennaio e dicembre (dal 48,5 al 48,1 per cento), mentre sono cresciuti lievemente i centristi (dal 7,1 al 7,7 per cento) e l’asse PD-M5S-AVS (dal 40,5 al 40,8). In ogni caso i numeri non aiutano le opposizioni a superare le forze al governo, che sono saldamente al primo posto.
Intanto, l’ultima rilevazione del 2025 non ha visto grandi scossoni. Fratelli d’Italia si è confermata nettamente come primo partito con il 29,8 per cento delle intenzioni di voto.
All’interno della maggioranza, Forza Italia scende all’8,8% (-0,2), mentre la Lega perde un decimale e si attesta all’8,4.
Lontano da FdI il Partito Democratico resta di poco sopra la soglia del 22, crescendo lievemente fino al 22,2 per cento (+0,1).
Prosegue invece la fase di arretramento del Movimento 5 Stelle, che perde tre decimali e si colloca al 12,2. In lieve calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4 (-0,1). Più significativo l’andamento di Azione che sale al 3,5 per cento.
Che l’operato del governo piaccia, non è una novità. Anche sulla manovra, infatti, gli italiani hanno promosso Giorgia Meloni.
“Un dato che ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più”, ha detto la premier commentando il sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Lab21 (per Affaritaliani) dal quale emerge che il 58,9 per cento degli italiani approva la Legge di Bilancio.
