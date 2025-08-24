Per rubargli la borsa lo colpiscono con diverse coltellate: 48enne gravissimo, caccia ai fuggitivi





Cioè, roba da film, ma purtroppo è successo davvero: un uomo di 48 anni, a Fondi (Latina), è stato aggredito sotto casa sua da due tizi in moto, facce coperte come nei peggiori incubi. Lui stava tornando tranquillo in bici, magari già pensando a cosa cenare, e invece… bum, la sorpresa: questi due lo assaltano per portargli via la borsa, che mica era vuota — dentro c’erano 6mila euro, roba che nemmeno Zio Paperone.





Il poveretto ha provato a resistere, tipo eroe sfortunato, e quelli, niente, tirano fuori un coltello e gli piantano più coltellate addosso senza farsi tanti problemi. Lui finisce per terra, sanguinante, messo malissimo. Una vicina sente tutto, chiama subito il 112, e lo portano di corsa al Gemelli di Roma. Le sue condizioni? Gravi, molto gravi.

Intanto i due rapinatori sono svaniti nel nulla, manco fossero dei ninja. I carabinieri stanno setacciando la zona e guardando tutte le telecamere che trovano, ma per ora niente, zero indizi. E la città sta lì, con la gente che si chiede: “Ma davvero si rischia così tanto solo per tornare a casa?”.



