Perché ha lasciato il gioco? Scopri la verità dietro il ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello

Sicuramente il Grande Fratello è stato dominato dal ritiro di Jessica Morlacchi alla puntata di mercoledì 8 gennaio 2025. La decisione ha portato a numerosi commenti fra i concorrenti e lo staff del programma, lasciando il pubblico a bocca aperta. La puntata, in ogni caso, era molto attesa visto il clima teso che aveva coinvolto alcuni dei partecipanti, e le votazioni d’ufficio che avevano riguardato proprio Jessica, Helena e altri concorrenti sembravano preannunciare colpi di scena emozionanti. In ogni caso, quando Alfonso Signorini ha annunciato il ritiro della cantante, lei non ha pensato di rimettersi in gioco. Per nessuna ragione.





È sicuramente un momento molto difficile anche per una delle veterane più note di questa edizione del reality di Canale 5. Alfonso Signorini ha tentato in tutti i modi di dissuadere la Morlacchi, così come le opinioniste e gli altri concorrenti che si sono avvicendati per provare ad evitare che quel prodotto venisse consumato fino in fondo. Sono, però, giorni che la ragazza frustrata è decisa a prendere una decisione netta, e il provvedimento preso dalla conduttrice ovviamente non rappresentava che un elemento di aggravio.

Intanto le reazioni alla scelta di Jessica sono state il fulcro delle discussioni in Casa. Nella tarda serata ieri sera, ad esempio, Helena ospite in studio, faceva quest’analisi con Pamela Petrarolo: “figurati – commentava Helena, non usa nemmeno chiedere scusa. Io volevo andare via perché mi sentivo in imbarazzo per quello che avevo fatto!”. Il video, che trovato spazio in molteplici clip e pagine sui social, ha accumulato centinaia di migliaia di visite e commenti.

Ma quali sono, quindi, state le reazioni dei fan della Morlacchi? “ha proprio ragione Helena! era una saccente, pensava di essere superiore!” è il commento più votato del post. “se ti vergogni tanto, perché non sei usicata anche tu?” e “oltre che falsa…” sono, invece, i commenti più votati sotto quell’opinione. A testimonianza del fatto che la questione sia già molto popolare online, con i sostenitori della facción di Jessica e quelli di Helena pronti ad ogni strumento per dimostrare che i propri favoriti avevano ragione. Variano dal gruppo, in quel senso, molti di diritto davvero drammatiche quando si parla di reality show. Ma apprezzate da chi la frase la conosce, le dinamiche CDDLP, anche in questo caso, suggeriscono che i reality siano molto altamente discussivi, e in alcuni ambienti piuttosto complicati.