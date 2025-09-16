Perché i cani impiegano tanto a scegliere dove fare i bisogni? Il motivo per cui girano in tondo





Chiunque viva con un cane conosce bene quella scena: annusate infinite, giri su se stessi, apparente indecisione. In realtà, dietro questo comportamento si nascondono strategie precise e motivazioni radicate nell’istinto.





Quando un cane sceglie il posto dove lasciare le proprie deiezioni, non sta solo cercando un angolo qualsiasi, ma compie un atto che ha anche una forte valenza comunicativa. Le feci, infatti, portano con sé informazioni sullo stato di salute, sul sesso e sull’identità dell’animale: un vero e proprio biglietto da visita olfattivo per gli altri cani.

Eppure, resta un enigma il perché di quei giri su se stessi prima di accovacciarsi. Nessuna spiegazione definitiva è stata trovata, ma gli etologi hanno avanzato diverse ipotesi.

Allineamento magnetico

La teoria più affascinante arriva da uno studio pubblicato nel 2013 su Frontiers in Zoology, che ha analizzato per due anni 1.893 defecazioni e 5.582 minzioni di 70 cani appartenenti a 37 razze diverse. I ricercatori tedeschi e cechi hanno notato che gli animali tendevano a preferire un allineamento lungo l’asse Nord-Sud, influenzati dalle variazioni del campo magnetico terrestre. Una sensibilità ancora tutta da esplorare, che potrebbe spiegare il rituale dei giri prima di fare i bisogni.

Un comportamento ancestrale

I lupi, antenati diretti del cane domestico, hanno abitudini simili. In natura girano su se stessi prima di defecare, sia per marcare il territorio con le loro deiezioni, sia per valutare gli odori circostanti. Girare e smuovere il terreno potrebbe servire ad amplificare i segnali olfattivi, avvisando della propria presenza altri animali, ma anche rilevando eventuali predatori.

Questione di comfort

Un’altra spiegazione riguarda il comfort. Girare in tondo aiuterebbe il cane a preparare il terreno, schiacciando erba o foglie e rendendo più comoda la posizione. Lo stesso comportamento si osserva quando i cani si sistemano nella cuccia o prima di dormire, quasi a ricreare un piccolo spazio personale e sicuro.

Un aiuto per l’intestino

Alcuni studiosi ipotizzano anche una funzione fisiologica: i giri potrebbero favorire la motilità intestinale, agevolando l’evacuazione. In questo senso, sarebbe un gesto utile a facilitare un processo naturale.

Una risposta non definitiva

Nonostante le numerose ricerche, non esiste ancora una risposta certa e univoca. Probabilmente il comportamento dei cani è il risultato di più fattori: istinto, comunicazione, ricerca di sicurezza e meccanismi fisiologici.

Quel tempo che Fido impiega per annusare e girare in tondo non è quindi un capriccio o un’esitazione, ma un rituale complesso che rivela quanto il linguaggio dei cani sia ancora ricco di misteri da scoprire.



