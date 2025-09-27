Perde il controllo dell’auto ad Aquileia, mamma e figlio di 2 anni intrappolati e gravi





Momenti di paura nella tarda serata di venerdì 26 settembre lungo la Strada Provinciale 8, in località Sanzili, nel comune di Aquileia (Udine). Intorno alle 23.35, un’auto ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada e terminando la corsa nella vegetazione ai margini della carreggiata.





Alla guida si trovava una giovane donna residente a Gorizia, che viaggiava con il figlio di appena due anni. Entrambi sono rimasti bloccati nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, che hanno provveduto a liberarli e a consentire ai soccorritori di prestare le prime cure.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica. Il personale sanitario inviato dal Sores ha preso in carico madre e figlio: il piccolo, che presentava traumi importanti, è stato intubato sul luogo dell’incidente e poi trasferito insieme alla madre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trovano tuttora sotto osservazione.

Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di una fuoriuscita autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le cause esatte, tuttavia, restano ancora da accertare e saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.



