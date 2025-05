Perdono il controllo dell’auto e si schiantano contro una saracinesca: due giovani morti nel Palermitano

Un tragico incidente si è verificato lungo la strada statale 186, nei pressi di Partinico, in Sicilia. Due giovani, Cristian Abbate, 25 anni, e Leonardo Di Blasi, 21 anni, hanno perso la vita mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto. L’auto è finita contro la saracinesca di un edificio dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo.





I soccorsi sono stati tempestivi: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto. Nonostante gli sforzi per salvarli, i due ragazzi sono deceduti poco dopo essere stati trasportati in ospedale con urgenza.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri e la polizia municipale, sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara e si stanno esaminando diverse ipotesi per comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo da parte del giovane conducente.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile colpo di sonno del guidatore, ma non si esclude nemmeno che le condizioni della strada possano aver giocato un ruolo determinante nell’incidente. Gli esperti stanno analizzando i rilievi effettuati sul luogo per determinare eventuali responsabilità.

I nomi delle vittime sono stati resi noti poco dopo l’accaduto. Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi, rispettivamente di 25 e 21 anni, erano originari della zona e conosciuti nella comunità locale. La notizia della loro tragica scomparsa ha scosso profondamente gli abitanti di Partinico e delle aree limitrofe.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fare luce su ogni dettaglio dell’incidente. Solo al termine delle analisi sarà possibile stabilire con certezza cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto da parte del conducente. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alle famiglie dei due giovani, colpite da un dolore incolmabile.