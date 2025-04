Phillip Herron: la tragica fine di un padre single

Essere padre significa proteggere, provvedere e far sentire i propri figli al sicuro. Ma cosa succede quando il sistema su cui fai affidamento ti abbandona?





La storia di Phillip Herron non è solo straziante: è un duro monito su ciò che può accadere quando un genitore in difficoltà viene lasciato solo, sommerso dai debiti, dall’ansia e dal silenzio di chi avrebbe dovuto aiutarlo.

Una fonte di sofferenza

Phillip Herron, operaio e padre single di tre figli di Durham, in Inghilterra, aveva solo 6 dollari sul conto bancario quando si è tolto la vita nel 2019. Aveva appena 34 anni.

Il motivo? Era stato costretto ad attendere settimane per ricevere il suo primo pagamento del sussidio Universal Credit — un’attesa troppo lunga, troppo crudele, e purtroppo fatale.

L’Universal Credit è un programma di assistenza sociale del governo britannico nato per sostituire sei diversi sussidi con un unico pagamento mensile. L’obiettivo era semplificare il sistema e incentivare la ricerca di lavoro. Tuttavia, per molti si è trasformato in una fonte di disperazione.

Come tanti altri che faticano ad arrivare a fine mese, Phillip aveva fatto richiesta in silenzio, senza dire alla famiglia quanto fosse grave la sua situazione. Era disoccupato, riusciva a malapena a sfamare e vestire i suoi bambini, ed era sommerso da quasi 25.000 dollari di debiti, compresi prestiti a breve termine con tassi d’interesse superiori al 1.000%.

“L’ultima goccia”

Come molti altri, Phillip si era affidato al sistema dell’Universal Credit. Ma ciò che ricevette furono solo silenzio, ritardi e debiti crescenti.

Introdotto nel 2013, questo sistema è stato presentato come una riforma efficiente. Ma dietro le promesse politiche si cela una realtà drammatica: i nuovi richiedenti devono attendere almeno cinque settimane prima di ricevere il primo pagamento. Per chi è già in crisi, si tratta di un’attesa potenzialmente letale.

“Quando qualcuno chiede aiuto, è già disperato. Farlo aspettare così a lungo è pericoloso”, ha dichiarato Sheena Derbyshire, madre di Phillip.

Per suo figlio, quell’attesa è stata troppo da sopportare.

“Aveva già tanti problemi, ma credo che questo sia stato il colpo finale”, ha aggiunto Sheena.

Uno shock per la famiglia

Poche ore prima della sua morte, Phillip pubblicò un selfie devastante: era in lacrime, nella sua auto. Accanto, una lettera di addio.

Il giorno dopo, su una tranquilla strada di campagna, si tolse la vita.

Sua madre rimase sconvolta. “È stato uno shock totale”, ha raccontato al Daily Mirror. “Non avevamo idea di quanto fosse disperata la situazione. Nella sua lettera ha scritto che la famiglia sarebbe stata meglio senza di lui. Mi si è spezzato il cuore.”

Solo dopo la sua morte, Sheena scoprì tutta la verità: Phillip era sommerso da debiti con banche e compagnie di servizi. La sua casa era a rischio di pignoramento. Tra le sue carte c’era anche un avviso di sfratto.

Setacciando le sue email e i messaggi vocali, Sheena ha dovuto affrontare una realtà straziante. “Ascoltarli è stata la cosa più dolorosa che abbia mai fatto.”

Anche i suoi figli sono rimasti devastati. “La più piccola sogna spesso di lui”, ha raccontato Sheena con voce rotta. “Mi ha detto che lo ha visto e gli ha chiesto di restare. Ma al risveglio, lui non c’era più.”

Nessuno dei bambini ha ricevuto supporto psicologico, secondo quanto riferito da Sheena.

L’indignazione pubblica

La reazione dell’opinione pubblica è stata immediata. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di dolore e rabbia. Uno dei post più condivisi recitava: “Un altro morto sulle mani insanguinate dello Stato.” Un altro diceva: “Dovreste vergognarvi,” rivolto al Department for Work and Pensions (DWP).

Perché Sheena ha deciso di parlare

Sheena ha scelto di raccontare tutto per cercare di aiutare chi, come suo figlio, potrebbe stare soffrendo in silenzio.

“Non ti svegli una mattina e decidi di farla finita. C’è un accumulo di sofferenza”, ha detto. “Parlate con qualcuno, vi prego. Non lasciate che un’altra famiglia debba passare tutto questo. Se non potete parlare con familiari o amici, ci sono associazioni come i Samaritans.”

Nel 2019, Sheena sperava che le prove raccolte portassero a un’inchiesta approfondita sulla morte di Phillip a Sacriston, nella contea di Durham, e che venissero messi in luce i difetti del sistema di assistenza. Non è chiaro se sia mai arrivata una vera forma di giustizia.

In risposta alla tragedia, un portavoce del Department for Work and Pensions ha dichiarato:

“Siamo vicini alla famiglia del signor Herron. Il suicidio è una questione estremamente complessa, quindi sarebbe sbagliato collegarlo unicamente a una richiesta di sussidio. Il nostro impegno è garantire la tutela dei soggetti vulnerabili, e aggiorniamo costantemente le linee guida per offrire il massimo livello di protezione.”

Non è un caso isolato

Purtroppo, la storia di Phillip non è un’eccezione. Secondo WSWS.org, il suo caso è solo uno dei tanti legati al sistema di Universal Credit.

Nel 2019, Stephen Smith, un uomo gravemente malato e con un peso di appena 38 kg, fu dichiarato “idoneo al lavoro” e morì poco dopo.

Lo stesso anno, Joy Worrall, una pensionata di 81 anni, si tolse la vita gettandosi in una cava dopo che il DWP aveva bloccato il suo assegno pensionistico. Le restavano solo 6 dollari.

L’inchiesta rivelò che Joy era “troppo orgogliosa” per chiedere aiuto alla famiglia, e visse con i suoi risparmi finché non finirono. Quando non le rimase più nulla, fece la sua ultima, tragica scelta.

E Martin John Counter, 60 anni, si tolse la vita dopo essere stato falsamente accusato di frode sui benefici.

Gli ultimi mesi di Phillip raccontano la storia di un uomo che ha fatto di tutto per resistere — per i suoi figli, per la sua salute mentale, per una vita che gli scivolava via.

Ma alla fine, si è sentito ignorato dalla burocrazia. Ed è stato fatale.

Sua madre, distrutta dal dolore, lancia un appello alle autorità britanniche:

“Se non cambia nulla,” ha detto, “mio figlio non sarà l’ultimo.”