Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni fuori dal supermercato: clienti chiamano i soccorsi





I carabinieri della Compagnia di Como stanno accertando i contorni di un episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì 28 agosto nel parcheggio di un supermercato di Lipomo. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 25 anni sarebbe stata aggredita dal compagno, alla presenza della figlia di due anni. La posizione dell’uomo è attualmente al vaglio degli inquirenti.





A dare l’allarme sono stati alcuni clienti del supermercato che, assistendo alla scena, hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto si sono recati in pochi minuti i carabinieri e un’ambulanza del servizio sanitario. La donna e la bambina sono state subito assistite dai soccorritori: la 25enne avrebbe riportato lesioni lievi, mentre la piccola, pur non avendo subito ferite, è rimasta molto spaventata. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo quanto riferito dai testimoni, la coppia – residente in Svizzera – era arrivata a Lipomo nel pomeriggio per fare acquisti. Una volta giunti nel parcheggio, tra i due sarebbe nata un’accesa discussione che in breve tempo sarebbe degenerata. Diverse persone presenti avrebbero raccontato di aver visto l’uomo colpire la donna, poi riuscita a mettersi in salvo.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze e stanno svolgendo verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento si stanno valutando con attenzione le responsabilità del compagno della 25enne. La presenza della figlia piccola, rimasta coinvolta indirettamente nella vicenda, rappresenta un ulteriore elemento su cui le autorità stanno concentrando le indagini.

Il portavoce dell’Arma ha confermato che “sono in corso accertamenti per stabilire con precisione quanto avvenuto nel parcheggio del supermercato”, sottolineando che ogni dettaglio verrà trasmesso all’autorità giudiziaria competente.

La Procura di Como è stata informata immediatamente del fatto, come previsto in simili circostanze, e sarà chiamata a valutare eventuali provvedimenti nei confronti dell’uomo. Nel frattempo, la donna e la bambina restano affidate alla protezione dei familiari.

Dalle prime informazioni, la lite sarebbe stata improvvisa. Alcuni testimoni hanno riferito che la discussione è iniziata con toni accesi e che in pochi istanti la situazione è sfuggita di mano. Uno dei presenti ha raccontato che l’uomo avrebbe colpito la donna davanti agli occhi della bambina, suscitando sgomento tra i passanti.

Le indagini puntano a ricostruire esattamente le fasi dell’episodio, verificando se vi siano precedenti segnalazioni riguardanti la coppia. In particolare, l’autorità giudiziaria vuole stabilire se si sia trattato di un episodio isolato o se rientri in un contesto di violenze ripetute.

Il fatto ha destato preoccupazione tra i cittadini di Lipomo, soprattutto perché avvenuto in un luogo pubblico e frequentato come il parcheggio di un supermercato. La rapidità con cui i testimoni hanno chiamato i soccorsi ha consentito un intervento immediato, evitando conseguenze più gravi.



