Picchia moglie e figli, poi colpisce un carabiniere alla gola con un coltello: salvato dal giubbotto

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato ieri a Marano di Napoli, dove un uomo di 46 anni ha attaccato la moglie e i figli prima di rivolgere la sua aggressività ai carabinieri intervenuti per fermarlo. L’episodio è avvenuto nella serata del 17 aprile 2025, giorno del Giovedì Santo.





La centrale operativa dei carabinieri di Marano ha ricevuto una segnalazione riguardante una situazione di violenza domestica. La pattuglia della sezione Radiomobile è stata inviata sul posto, dove i militari hanno trovato l’uomo ancora presente. Alla vista delle forze dell’ordine, il 46enne ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente inseguito e raggiunto dai carabinieri.

Durante l’arresto, l’uomo ha colpito uno dei militari con un taglierino, mirando alla gola. Fortunatamente, la lama si è bloccata sul colletto del giubbotto protettivo del carabiniere, evitando gravi conseguenze. La giacca a vento in dotazione al corpo ha quindi giocato un ruolo cruciale nel proteggere il militare.

Dopo essere stato fermato, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in carcere. La moglie e i figli, vittime dell’aggressione iniziale, sono stati trasportati all’ospedale di Giugliano di Napoli per ricevere le cure necessarie.

Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro il comportamento dell’uomo. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, sottolineando l’importanza della prontezza e dell’equipaggiamento adeguato delle forze dell’ordine.

Questo episodio ha scosso profondamente la comunità di Marano di Napoli, evidenziando ancora una volta la gravità della violenza domestica e la necessità di strumenti efficaci per prevenire tali situazioni. Le autorità locali stanno lavorando per offrire supporto alle vittime e garantire che episodi simili non si ripetano.

L’accaduto sottolinea l’importanza di una risposta rapida da parte delle forze dell’ordine e la necessità di una maggiore consapevolezza e intervento nei casi di violenza familiare. La comunità è chiamata a riflettere su questi eventi e a promuovere un ambiente sicuro e protetto per tutte le famiglie.