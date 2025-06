Pier Silvio punta Scanzi ma tocca muro: Toffanin conserva l’esclusiva in Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha provato a reclutare Andrea Scanzi per un talk in prima serata su Rete 4, ma il giornalista ha declinato. Esclusiva rimane saldamente nelle mani di Silvia Toffanin a Verissimo.





Pier Silvio Berlusconi si sarebbe mosso per portare Andrea Scanzi nella sua offerta televisiva, con l’intento di consentire a Mediaset un punto di vista più “di sinistra” su Rete 4. Tuttavia, l’accordo non è arrivato, principalmente per la visione del giornalista stesso sul format e per la tenace resistenza interna.

Secondo quanto riportato, l’amministratore delegato aveva proposto a Scanzi una conduzione in stile tradizionale, ispirata a talk show consolidati, con una copertura a tappe, come già sperimentato da figure come Luca Sommi. Tuttavia, Scanzi ha rifiutato decisamente. Il giornalista ha chiarito di non sentirsi adatto a un talk show classico, puntando invece su un format basato su interviste approfondite – un progetto che non sarebbe però stato accolto al 100 % da Pier Silvio.

La contrapposizione è emersa in modo evidente: da una parte un manager che vuole ampliare la linea editoriale con un volto di sinistra, dall’altra un giornalista che insiste per realizzare interviste di sostanza senza scendere nel talk show generalista. A complicare la situazione il ruolo di Silvia Toffanin, il cui programma Verissimo rimane un asset strategico per Mediaset e non appare intenzionata a cedere posizioni o formato. La trasmissione – tra le più longeve e seguite del gruppo – offre un palco privilegiato alle personalità più rilevanti dello spettacolo, del giornalismo e della cultura.

Il risultato è uno stallo lungamente atteso, definito “guerra fredda” dalle fonti, tra l’ambizione di Pier Silvio e l’inossidabile monopolio di Toffanin sulle interviste in casa Mediaset. Il patron ambisce a replicare modelli simili a quelli Rai, dove volti come Bianca Berlinguer portano autorevolezza. Ma senza il coinvolgimento diretto di Scanzi o una svolta significativa nel modello Verissimo, l’obiettivo resta irrealizzato.

Nel panorama attuale, Silvia Toffanin continua a dominare i pomeriggi del sabato e della domenica, accogliendo ospiti di spicco e garantendo un format solido ed efficace. A lei è affidata la gestione di contenuti premium e interviste profonde, che definiscono l’identità stessa di Mediaset in quella fascia oraria.

Il tentativo di scalzare questo schema attraverso nuovi format condotti da Scanzi è incappato in un doppio blocco: da un lato l’indisponibilità del giornalista ad adattarsi a un talk generico, e dall’altro l’ostinazione interna di conservare l’impianto narrativo e stilistico di Verissimo, che già gode di ottimi ascolti e di una solida reputazione redazionale.

In un contesto mediatico in cui l’ago della bilancia tra centro destra e centro sinistra è sempre più delicato, l’obiettivo di Pier Silvio di avere un volto “di sinistra” stabile su Mediaset resta in sospeso. L’unico strumento immediatamente disponibile rimane il dialogo tra le parti per trovare un format che contempli interviste di spessore senza rinunciare al brand consolidato di Verissimo.