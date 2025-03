Pierdavide Carone è il campione di Ora o mai più 2025

Pierdavide Carone è il trionfatore della finale di Ora o Mai Più 2025, andata in onda sabato 1 marzo su Rai1, sotto la conduzione di Marco Liorni. Con una performance emozionante, il cantante ha ottenuto il primo posto con un punteggio di 109 punti, esibendosi con il celebre brano La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Al secondo posto si è classificato Matteo Amantia, parte del gruppo Sugarfree, con 77 punti, mentre Pago ha chiuso il podio al terzo posto con 72 punti.





Nel corso delle sei settimane di gara, diversi artisti hanno preso parte allo show, tra cui Valerio Scanu in coppia con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf e Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. La finale, che non si è svolta in diretta, ha visto i concorrenti esibirsi con brani inediti e ha introdotto una nuova modalità di voto.

Pierdavide Carone ha partecipato alla finale presentando due brani, tra cui il già citato La sera dei miracoli e Non ce l’ho con te. La modalità di voto per l’ultima puntata ha visto un cambiamento significativo: oltre ai voti dei tutor e del pubblico, sono stati coinvolti anche cento spettatori che hanno espresso il loro giudizio. La sfida finale ha visto contrapposti Pierdavide Carone e Matteo Amantia, con Carone che ha prevalso con il 53% dei voti.

Ecco la classifica finale del programma:

Pierdavide Carone – 109 punti Matteo Amantia (Sugarfree) – 77 punti Pago – 72 punti Antonella Bucci – 71 punti Valerio Scanu – 70 punti Loredana Errore – 69 punti Carlotta – 50 punti Anonimo Italiano – 36 punti

La finale di Ora o Mai Più ha rappresentato un momento di grande emozione, non solo per i concorrenti ma anche per il pubblico a casa. Pierdavide Carone, con la sua vittoria, ha dimostrato di avere le qualità necessarie per emergere nel panorama musicale italiano, consolidando il suo posto tra i talenti più promettenti.