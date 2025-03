Pierpaolo Pretelli: “Incontro mio figlio maggiore solo due volte all’anno, sento la sua mancanza. Giulia Salemi è la mia anima gemella.”

Il 26 gennaio, Pierpaolo Pretelli è stato ospite del programma televisivo Domenica In, condotto da Mara Venier, dove ha raccontato la sua emozione per la nascita del suo secondo figlio, Kian, avuto con la compagna Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia la Notizia ha descritto l’esperienza come “una gioia incredibile, un’emozione sentire i primi pianti”, evidenziando il forte legame che si è creato attorno alla nuova vita.





Durante la conversazione, Pretelli ha parlato dell’arrivo di Kian, un bambino che lui e Giulia hanno desiderato fortemente. “L’abbiamo cercato, oggi vederla con lui è talmente surreale,” ha dichiarato, esprimendo la sua gratitudine per avere al suo fianco una compagna che lo sostiene e lo rispetta. “Ho trovato l’esatta metà che mi sostiene, aiuta e rispetta,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza del loro legame. Pierpaolo è già padre di Leonardo, nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Leonardo, che oggi ha 7 anni, vive a Miami con la madre e non ha la possibilità di vedere spesso il padre. “Andiamo due volte all’anno a Miami. Mi manca vivere con lui la quotidianità,” ha confessato Pretelli.

La relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è iniziata nel 2018, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. In quell’ambiente, hanno avuto modo di conoscersi profondamente e di costruire un legame solido. Pretelli ha spiegato: “Vivendo forzatamente in una casa, ci siamo conosciuti in maniera molto veloce.” Ha anche rivelato che uno degli aspetti che lo ha colpito di più di Giulia è il fatto che insieme ridono molto: “Ho capito che era quella giusta quando mi sono resa conto che con lei ridevo tanto.”

In merito alla vita quotidiana, Pierpaolo ha condiviso un dettaglio interessante: “Sono sempre io che cucino, sono lo chef di casa. La cucina non fa proprio per lei.” Questa affermazione mette in luce un aspetto divertente della loro vita insieme, rivelando come i due riescano a bilanciare i loro ruoli all’interno della famiglia.

La nascita di Kian ha rappresentato un momento di grande felicità per Pretelli e Salemi, ma anche un’opportunità per Leonardo di accogliere un nuovo fratellino. Pierpaolo ha rivelato che il primo incontro tra i due fratelli è avvenuto tramite una videochiamata dall’ospedale, dove Leonardo ha reagito con entusiasmo: “Ha urlato contento.” Questo momento ha segnato l’inizio di una nuova fase per la famiglia, con l’augurio che i legami tra i fratelli possano crescere forti e affettuosi.

La presenza di Pierpaolo Pretelli a Domenica In ha suscitato l’interesse di molti telespettatori, che seguono con affetto le sue avventure personali e professionali. La sua storia di paternità e amore ha colpito il pubblico, rendendolo un personaggio amato nel panorama televisivo italiano. La sua capacità di condividere momenti intimi della sua vita ha contribuito a mantenere viva l’attenzione su di lui e sulla sua famiglia.