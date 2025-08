Piombino, fulmine colpisce un uomo in spiaggia: rianimato dopo 30 minuti di arresto cardiaco

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di domenica 3 agosto sulla spiaggia di Pontedoro, a Piombino, in provincia di Livorno. Un uomo di settant’anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in compagnia della moglie durante un violento temporale che ha interessato la zona. L’episodio ha richiesto un intervento immediato per salvare la vita della vittima.





Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali, il fulmine ha colpito direttamente l’uomo, provocando l’arresto cardiaco. La moglie, presente al momento dell’incidente, ha immediatamente chiamato i soccorsi. I volontari della Croce Rossa sono arrivati sul posto e hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che si sono protratte per circa trenta minuti. Durante questo tempo cruciale, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere e il paziente ha ricominciato a respirare.

La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il settantenne all’ospedale di Siena per ulteriori cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per supportare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza nell’area.

L’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest ha fornito maggiori dettagli sull’intervento: “Grazie alle manovre di soccorso, il paziente ha ripreso a respirare e il cuore ha ricominciato a battere. È stato poi trasferito con l’elisoccorso presso l’ospedale di Siena per ricevere le cure necessarie.”

L’incidente si è verificato in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con temporali intensi e un’allerta meteo gialla emessa per alcune zone della Toscana. La Protezione Civile aveva già avvertito la popolazione del rischio di fenomeni atmosferici estremi, come colpi di vento e grandinate localizzate, consigliando di evitare situazioni pericolose, in particolare la vicinanza all’acqua durante i temporali.

I fulmini rappresentano un rischio significativo in queste circostanze, non solo per l’impatto diretto ma anche per la dispersione della scarica elettrica, che può raggiungere distanze considerevoli dal punto colpito. Gli esperti sottolineano l’importanza di adottare misure preventive: uscire immediatamente dall’acqua, allontanarsi dalla riva e da piscine all’aperto sono azioni fondamentali per ridurre il rischio di incidenti.

L’episodio di Piombino non è isolato. Recentemente, un altro incidente simile si è verificato in un cantiere a 2400 metri di altezza, dove un operaio è stato colpito da un fulmine e riportato ferite gravi. Questi eventi evidenziano la necessità di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire le indicazioni della Protezione Civile.

La spiaggia di Pontedoro è una destinazione frequentata da turisti durante la stagione estiva. Tuttavia, il maltempo che ha interessato la provincia di Livorno negli ultimi giorni ha reso le condizioni meno favorevoli per attività all’aperto. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti e ha ricordato l’importanza di rispettare le allerte meteo e adottare comportamenti prudenti.

Attualmente, l’uomo colpito dal fulmine rimane ricoverato presso l’ospedale di Siena, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni. La tempestività dei soccorsi e la competenza dei volontari e del personale sanitario hanno giocato un ruolo cruciale nel salvare la sua vita.

La Protezione Civile continua a raccomandare prudenza durante i temporali e invita la popolazione a seguire le linee guida per prevenire incidenti legati ai fulmini. Eventi atmosferici estremi possono verificarsi rapidamente e mettere a rischio la sicurezza delle persone, rendendo indispensabile una maggiore consapevolezza dei pericoli.