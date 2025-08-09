Pitbull aggressivo in strada a Latina: scappa al proprietario, bloccato a bastonate da cinque persone





Un grave episodio ha scosso il quartiere Q4 di Latina nella giornata del 9 agosto 2025. Un cane di razza Pitbull, sfuggito al controllo della persona di riferimento, ha manifestato comportamenti aggressivi nei confronti di diverse persone, generando una situazione di caos e paura. L’evento ha avuto momenti particolarmente drammatici, con il coinvolgimento di alcuni cittadini che hanno cercato di fermare l’animale utilizzando metodi violenti.





Secondo le testimonianze raccolte e i video che circolano online, il cane sarebbe inizialmente stato aggredito dal suo stesso conduttore, che lo avrebbe colpito con dei pugni. Questo episodio avrebbe scatenato una reazione aggressiva da parte dell’animale, che ha poi rivolto la sua attenzione verso altre persone presenti nell’area. La situazione è rapidamente degenerata: cinque uomini hanno cercato di immobilizzare il cane utilizzando bastoni, colpendolo ripetutamente. Tale azione, però, non ha fatto altro che aumentare lo stato di agitazione e paura del Pitbull.

Un momento particolarmente critico si è verificato quando un uomo, nel tentativo di sfuggire all’animale, si è rifugiato sul tetto di un’automobile. Questo gesto ha ulteriormente stimolato l’eccitazione del cane, che ha continuato a vagare per l’area in preda al panico. Dai palazzi circostanti, alcuni residenti hanno iniziato a urlare verso gli automobilisti presenti, incitandoli a investire il cane per fermarlo. Frasi come “mettetelo sotto” e “schiacciatelo” sono state udite da diversi testimoni.

Dopo oltre un’ora di tensione, il Pitbull ha cercato rifugio in un condominio. Solo a quel punto è intervenuta una guardia zoofila, che con calma e competenza è riuscita ad avvicinarsi all’animale e a portarlo via in sicurezza. Il cane è stato successivamente trasferito presso un canile locale, dove, secondo fonti interne, si è dimostrato tranquillo e non ha manifestato segni di aggressività.

Questo episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulle responsabilità legate alla gestione degli animali domestici. La legge italiana stabilisce chiaramente che il proprietario è responsabile per eventuali danni causati dal proprio animale. In questo caso, sarà compito della magistratura accertare le responsabilità del conduttore del Pitbull. Gli animalisti hanno inoltre sottolineato la necessità di introdurre normative più rigide per prevenire situazioni simili. In merito al caso specifico, alcuni hanno dichiarato: “Serve una legge per prevenire episodi di aggressività legati a una cattiva gestione degli animali.”

L’accaduto ha anche riacceso il dibattito sulla percezione dei cani di razza Terrier di tipo Bull, spesso stigmatizzati come “geneticamente pericolosi”. Gli esperti del settore ribadiscono che questi animali non sono naturalmente aggressivi, ma possiedono una motivazione predatoria più marcata rispetto ad altre razze. La loro educazione e socializzazione sono quindi fondamentali per garantire un comportamento equilibrato.

Nonostante la drammaticità dell’evento, fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite. Tuttavia, l’accaduto rappresenta un monito sulla necessità di una maggiore consapevolezza e responsabilità nella gestione degli animali domestici. Il caso di Latina evidenzia come la paura e l’ignoranza possano portare a reazioni impulsive e violente, spesso controproducenti.

Gli esperti invitano a riflettere su quanto accaduto e a considerare l’importanza di un approccio più informato e rispettoso nei confronti degli animali. La guardia zoofila intervenuta ha dimostrato che con calma e competenza è possibile gestire situazioni critiche senza ricorrere alla violenza.



