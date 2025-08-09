Portici, nonno abusava delle nipotine: incastrato dal disegno di una di loro





Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Portici, in provincia di Napoli, dove un uomo di 78 anni è stato arrestato per presunti abusi sessuali sulle sue due nipotine. L’indagine, avviata grazie a un disegno realizzato da una delle bambine, ha portato alla raccolta di prove decisive che hanno condotto all’arresto dell’uomo. L’accusa è gravissima: violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.





Le autorità sono intervenute tempestivamente dopo che i genitori delle piccole vittime hanno notato un disegno inquietante fatto da una delle figlie. Il disegno raffigurava scene che hanno insospettito i genitori, spingendoli a chiedere chiarimenti. La bambina, successivamente, si è confidata con una zia, raccontando gli abusi subiti dal nonno. La zia, dimostrando prontezza, ha registrato la confessione della piccola, fornendo un ulteriore elemento di prova per gli inquirenti.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, sotto la supervisione del procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Gli investigatori hanno lavorato rapidamente per raccogliere tutte le prove necessarie. Tra queste, sono stati recuperati file fotografici pedopornografici che l’uomo aveva cercato di cancellare. Secondo quanto emerso, il 78enne avrebbe approfittato dei momenti in cui i genitori lasciavano le figlie sotto la sua custodia per compiere gli abusi.

Il ruolo dei disegni dei bambini nelle indagini

Il disegno realizzato dalla bambina ha avuto un ruolo centrale nell’avvio delle indagini. Per i bambini più piccoli, il disegno rappresenta uno strumento espressivo attraverso il quale possono comunicare emozioni e vissuti difficili da verbalizzare. In questo caso, la raffigurazione delle violenze ha fornito un primo importante indizio che ha permesso alle autorità di intervenire.

Una volta avviate le indagini, la confessione registrata dalla zia e le fotografie recuperate dai dispositivi dell’uomo hanno rafforzato il quadro accusatorio. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se il materiale pedopornografico prodotto dall’uomo sia stato condiviso o utilizzato in altri contesti.

La dinamica degli abusi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e dai magistrati della IV Sezione della Procura di Napoli, specializzata in reati contro le fasce deboli, l’uomo avrebbe sfruttato la fiducia dei genitori delle bambine. Questi ultimi gli affidavano le figlie per motivi lavorativi, credendo che il nonno potesse rappresentare un punto di riferimento sicuro. In realtà, l’uomo avrebbe approfittato di quei momenti per costringere le nipotine ad atti sessuali e per fotografarle.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i familiari delle vittime e gli investigatori. La prontezza della zia nel registrare la confessione della bambina e la sensibilità dei genitori nel cogliere i segnali di disagio sono stati fondamentali per far emergere la verità.

L’arresto e le accuse

Nella giornata di venerdì 8 agosto, il 78enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Le accuse mosse contro di lui sono gravissime: violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico. L’uomo dovrà ora rispondere davanti alla giustizia per i crimini che gli sono stati imputati.

Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire ogni aspetto della vicenda e per verificare se ci siano altre vittime o se il materiale fotografico prodotto sia stato condiviso con terzi. La comunità locale è sconvolta da quanto accaduto, e il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei minori e sulla necessità di vigilanza anche nei contesti familiari.

Un caso che scuote le coscienze

Questa vicenda mette in luce l’importanza di prestare attenzione ai segnali che i bambini possono manifestare attraverso comportamenti o espressioni artistiche, come il disegno. La capacità delle autorità di intervenire rapidamente e la collaborazione dei familiari delle vittime sono stati determinanti per fermare l’uomo e proteggere le bambine



