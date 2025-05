Promessa del tennis, Braun Levi, 18 anni, ucciso da un sospetto guidatore ubriaco a poche settimane dal diploma

Un giovane talento dello sport ha perso la vita in un tragico incidente che ha sconvolto la sua comunità, appena poche settimane dopo aver celebrato un importante traguardo sportivo.





Nelle prime ore di domenica 4 maggio, Braun Levi, 18enne stella del tennis della Loyola High School di Los Angeles, è morto in un incidente stradale a Manhattan Beach, causato da un sospetto guidatore sotto l’effetto di alcolici. La notizia ha gettato nello sconforto la sua scuola e l’intera comunità sportiva, che da poco aveva festeggiato l’ultimo successo del giovane atleta e si preparava a celebrarne il diploma.

Levi era stato recentemente premiato da Loyola per aver raggiunto la vetta della classifica nazionale del tennis maschile. Solo pochi giorni prima della tragedia, aveva conquistato il suo quarto titolo consecutivo nel doppio della Mission League insieme al compagno Cooper Schwartz. I due avevano celebrato mostrando orgogliosamente quattro dita, a simboleggiare le vittorie ottenute.

Questi successi arrivavano a pochi mesi da un altro dramma che aveva colpito la famiglia Levi: la loro casa a Pacific Palisades era andata distrutta in un incendio a gennaio, costringendoli a trasferirsi a South Bay.

Purtroppo, la speranza di lasciarsi alle spalle le difficoltà è stata spezzata lo scorso fine settimana, quando la polizia di Manhattan Beach ha arrestato una donna di 33 anni, Jenia Belt, con l’accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Secondo le autorità, l’incidente è avvenuto alle 00:46 in South Sepulveda Boulevard. All’arrivo dei soccorsi, Levi è stato trovato riverso sull’asfalto. La donna alla guida, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati all’abuso di alcol, era alla guida con la patente sospesa dal gennaio 2024.

Testimoni hanno riferito che Levi stava camminando con un amico quando è stato investito. Una testimone ha raccontato di aver sentito l’impatto e, voltandosi, ha visto il giovane a terra. Sul luogo dell’incidente è stata rinvenuta un’auto Infiniti SUV con il parabrezza infranto.

La polizia non aveva ancora trasmesso formalmente il caso alla Procura di Los Angeles al momento della diffusione della notizia.

Il preside della Loyola High School, Jamal Adams, ha comunicato la tragedia a studenti e docenti tramite un’e-mail, annunciando una veglia di preghiera in memoria di Braun.

Domenica sera, centinaia di persone si sono riunite nella Caruso Hall della scuola per una cerimonia a lume di candela, mentre migliaia hanno seguito la diretta streaming. Il coro ha intonato “On Eagles Wings” e “I Am Loyola”, mentre amici e insegnanti hanno ricordato Levi con parole commosse.

Il professor Brian Held, allenatore della squadra di tennis e docente di economia e statistica, ha definito Levi “una guida amata da tutti, persino dai suoi avversari. Era unico e speciale, capace di portare gioia ovunque andasse”. Held ha inoltre dichiarato che Braun è probabilmente lo studente più premiato nella storia sportiva della scuola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Braun Levi (@braun.levi)

Sui social, i messaggi di cordoglio si sono moltiplicati. In molti lo hanno ricordato come una persona capace di lasciare un segno positivo su chiunque incontrasse, con il suo sorriso contagioso e la sua energia travolgente.

Online sono circolate anche immagini della sua giovane vita: Braun che sorride in un completo rosa a una corsa di cavalli, che si immerge nei laghi, che abbraccia amici in spiaggia o posa accanto all’attore Adam Sandler.

La comunità del sud della California si è stretta nel dolore. Il giornalista Matthew Seedorff ha condiviso un video del memoriale allestito sulla spiaggia in suo onore. L’amico Erik Logan Toppenberg lo ha descritto come “una forza della natura, piena di energia, gentilezza e luce pura”.

La Maccabi USA ha ricordato Braun come un atleta che aveva partecipato alla Maccabiade del 2022 in Israele e che sosteneva sempre sua sorella Adelle, giocatrice della nazionale Under 18 di calcio femminile.

Il dolore per questa nuova perdita ha riaperto ferite ancora vive nella comunità di Loyola, già segnata lo scorso anno dalla tragica morte di Ryan Times, giocatore di baseball, investito da un treno durante le vacanze di primavera.

Braun si stava preparando a frequentare l’Università della Virginia in autunno. Il dipartimento sportivo della Loyola ha pubblicato un tributo su Instagram:

“La sua personalità affabile, il sorriso contagioso e l’energia inesauribile lo hanno reso un membro amato della comunità di Loyola. Braun è stato un vero Uomo Per e Con gli Altri, e ci mancherà profondamente.”

Il suo compagno di squadra e miglior amico, Schwartz, ha scritto un commovente messaggio corredato da una foto dei due da giovani, intenti a mostrare i trofei. Ha raccontato di quanto fosse fortunato ad aver condiviso con lui ogni momento e ha espresso il dolore per non poterlo più abbracciare. “Sei la mia storia preferita da raccontare e il fratello che mi serviva quando le nostre case sono andate a fuoco”, ha aggiunto, ringraziando i genitori di Braun per aver cresciuto una persona così straordinaria.

La sorella Adelle ha scritto:

“Passerò il resto della mia vita cercando di vivere con lo stesso cuore, la stessa forza e la stessa gentilezza che tu hai dimostrato in questi 19 anni. Ti amerò per sempre e le parole non potranno mai esprimere quanto mi mancherai.”

Braun lascia i suoi genitori, Daniel e Jennifer, e la sorella Adelle. La sua breve vita ha lasciato un’impronta indelebile su chiunque lo abbia conosciuto.

Questa tragedia è un ulteriore, doloroso promemoria dell’importanza di vivere ogni giorno al massimo.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Braun Levi.