Protesta contro Trump, manifestanti colpiti da liquami sganciati da un aereo: polemiche e ironia sul web





Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è al centro di un nuovo video realizzato con l’intelligenza artificiale, in risposta alla manifestazione denominata “No Kings Day”. Nel video, il Presidente, raffigurato con una corona, sale a bordo di un aereo militare e, sorvolando diverse città, fa piovere sui manifestanti un liquido marrone, che ricorda gli escrementi. Questa provocatoria rappresentazione ha suscitato un acceso dibattito pubblico.





Secondo gli organizzatori, quasi 7 milioni di persone hanno partecipato alla manifestazione in centinaia di città statunitensi, esprimendo il proprio dissenso contro la presidenza di Donald Trump. I manifestanti accusano il Presidente di diffondere odio e di violare i diritti sanciti dal Primo Emendamento della Costituzione.

Il video, creato con l’intelligenza artificiale, rappresenta una critica simbolica alla gestione della presidenza Trump e alle sue politiche. L’immagine del Presidente che fa piovere letame sui manifestanti è stata interpretata come una metafora della sua presunta arroganza e del suo disprezzo per le opinioni divergenti.

ù

🚨 OMG…the President of the United States just posted himself piloting a fighter jet with “KING TRUMP” on the side and dumping mud all over Harry Sisson and No Kings protestors To the song “Danger Zone” He is one of a kind😭 pic.twitter.com/j4ihSVEawS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 19, 2025

L’imprenditore ha replicato definendo le manifestazioni “ostili agli Stati Uniti” e, tramite la piattaforma Truth Social, ha diffuso un controverso video generato con l’Intelligenza Artificiale in cui viene raffigurato mentre lancia letame sui manifestanti.

Nel filmato, il Presidente degli Stati Uniti, con in testa una corona, sale a bordo di un velivolo militare recante la scritta “King Trump”.

Sorvolando le città statunitensi, Trump sgancia letame sui manifestanti che protestano in strada.



