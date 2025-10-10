Prova a rapinare i turisti sbagliati a Venezia: le prende e poi viene consegnato alla Polizia





A Venezia, un individuo ha tentato di derubare un gruppo di turisti americani, ma ha scelto la vittima sbagliata. I turisti se ne sono accorti e, prima di avvisare le forze dell’ordine, gli hanno impartito una rapida lezione. (VIDEO)





The usual suspect in Venice tries to rob American tourists and gets a dose of education. pic.twitter.com/KsHFaZDdHd — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 9, 2025

L’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, ha commentato l’incidente evidenziando le difficoltà nel contrastare tali episodi a causa dell’attuale normativa. La polizia locale, dall’inizio dell’anno, ha già fermato centinaia di borseggiatori, grazie anche alla collaborazione con il comitato “Veneziani non distratti”, che fornisce segnalazioni dirette al nucleo operativo. Monica Poli, consigliera di Municipalità e membro del comitato “Veneziani non distratti”, ha espresso preoccupazione per la gravità della situazione, auspicando un intervento immediato da parte delle autorità centrali.



