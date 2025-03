Prova a rapire una piccola di tre anni dalle braccia del papà: arrestato dalla polizia a San Donato Milanese

Un grave episodio di tentato rapimento si è verificato alcuni giorni fa a San Donato Milanese, comune situato nell’hinterland a sud di Milano. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di strappare una bambina di tre anni dalle braccia del padre. L’aggressore si è avvicinato alla piccola fingendo di farle dei complimenti, ma poi ha tentato di allontanarsi con lei. Fortunatamente, il padre ha reagito prontamente, inseguendo l’uomo e riuscendo a riprendersi la figlia.





Dopo l’incidente, il padre ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore agli agenti di una pattuglia di polizia che si trovava nelle vicinanze. Grazie alla rapidità dell’intervento, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare e bloccare l’uomo in breve tempo, evitando così un pericolo concreto per la bambina e la sua famiglia. “La rapidità di intervento ha permesso di individuare e bloccare l’uomo in brevissimo tempo, scongiurando un pericolo concreto per una bambina e la sua famiglia”, ha dichiarato Samanta Zacconi, comandante della Polizia locale di San Donato Milanese.

Una volta fermato, è emerso che il 37enne si trovava in uno stato psico-fisico alterato. Solo pochi giorni prima, era stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano a causa di disturbi legati all’abuso di alcol. Questa informazione ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulle condizioni dell’uomo e sul suo comportamento.

L’episodio ha suscitato un forte allarme tra i residenti di San Donato Milanese, che si sono detti preoccupati per la sicurezza dei bambini nella loro comunità. Molti genitori hanno espresso la loro indignazione per quanto accaduto e hanno esortato le autorità a intensificare i controlli e la vigilanza, soprattutto nelle aree frequentate dalle famiglie.

Il tentativo di rapimento ha riportato alla luce il tema della sicurezza infantile, un argomento di grande rilevanza nelle attualità locali. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare qualsiasi comportamento sospetto e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli.

In seguito all’incidente, la Polizia locale ha avviato un’indagine per comprendere meglio le motivazioni dell’aggressore e per verificare se ci siano stati altri episodi simili nella zona. Le autorità stanno esaminando i precedenti penali dell’uomo e le circostanze che hanno portato al suo comportamento violento.

La comunità di San Donato Milanese si è unita nel condannare l’atto violento e ha espresso solidarietà alla famiglia coinvolta. Molti cittadini hanno partecipato a incontri pubblici per discutere di sicurezza e prevenzione, evidenziando l’importanza di una rete di supporto tra vicini e famiglie.

Inoltre, il sindaco di San Donato Milanese ha annunciato l’intenzione di organizzare eventi informativi sulla sicurezza, rivolti a genitori e bambini, per sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle precauzioni da adottare. “Dobbiamo lavorare insieme per garantire un ambiente sicuro per i nostri bambini”, ha affermato il sindaco, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.