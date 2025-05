Prova a scattare un selfie con una tigre allo zoo, ma succede qualcosa di spaventoso: il video è da brividi

Un incidente avvenuto al Tiger Kingdom, situato nel distretto di Kathu a Phuket, ha riportato l’attenzione sull’uso degli animali selvatici per intrattenere i visitatori. Un turista, nel tentativo di scattarsi un selfie ravvicinato con una tigre, è stato attaccato dall’animale, suscitando reazioni contrastanti sui social media.





Il Tiger Kingdom è già noto per le polemiche legate alle sue pratiche, spesso accusato di narcotizzare le tigri per renderle più docili e permettere ai visitatori di interagire direttamente con loro. Nonostante le critiche, il centro continua ad attrarre numerosi turisti in cerca di esperienze uniche a stretto contatto con i grandi felini.

L’incidente è avvenuto mentre il turista passeggiava accanto alla tigre, tenuta al guinzaglio, sotto la supervisione di un addestratore. L’uomo, ignorando i rischi associati a tali animali, ha deciso di inginocchiarsi e abbracciare la tigre per scattare una foto. L’addestratore, nel tentativo di posizionare l’animale per lo scatto, ha utilizzato un frustino per far accovacciare la tigre. Tuttavia, questa ha reagito improvvisamente, scagliandosi contro il turista.

Il momento dell’attacco è stato ripreso in un video che mostra il predatore saltare sull’uomo, facendolo cadere a terra. Le urla del turista e l’intervento disperato dell’addestratore per allontanare l’animale hanno creato una scena di panico. Fortunatamente, l’uomo ha riportato solo graffi e ferite lievi, ma l’esito avrebbe potuto essere molto più grave.

Il video dell’incidente, pubblicato sui social media, è rapidamente diventato virale, generando una valanga di commenti negativi nei confronti del turista e delle pratiche del Tiger Kingdom. Molti utenti hanno criticato il comportamento irresponsabile del visitatore, sottolineando come tali situazioni siano facilmente evitabili seguendo le raccomandazioni degli esperti.

Non è la prima volta che il Tiger Kingdom si trova al centro delle polemiche. Alcuni anni fa, un altro uomo fu gravemente ferito da una tigre nello stesso centro. L’episodio avvenne quando l’animale lo morse, causando danni significativi a una gamba e allo stomaco. L’uomo fu ricoverato d’urgenza in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico.

Il Tiger Kingdom si trova a breve distanza dalla famosa spiaggia di Patong ed è una delle attrazioni più visitate della zona. Tuttavia, le accuse di narcotizzazione degli animali e gli incidenti che si verificano al suo interno hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e sull’etica delle attività proposte.

Gli esperti sottolineano che anche gli animali cresciuti in cattività mantengono istinti selvatici e possono reagire in modo imprevedibile se si sentono minacciati o stressati. Per questo motivo, interagire direttamente con predatori come le tigri è considerato estremamente rischioso.

Nonostante le critiche e gli incidenti documentati, il Tiger Kingdom continua ad attirare turisti desiderosi di vivere un’esperienza unica. Tuttavia, episodi come quello accaduto a Phuket evidenziano i pericoli legati a tali interazioni e la necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei visitatori.

L’incidente riaccende il dibattito sull’utilizzo degli animali selvatici per scopi turistici e sull’importanza di rispettare il loro comportamento naturale. Le autorità locali sono state più volte sollecitate a intervenire per regolamentare queste attività e garantire sia la sicurezza dei visitatori che il benessere degli animali.

In conclusione, l’episodio avvenuto al Tiger Kingdom rappresenta un monito sui rischi legati alla manipolazione degli animali selvatici e sull’importanza di adottare un approccio più responsabile nei confronti della fauna.