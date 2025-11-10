Prova a violentare una commessa all’apertura del negozio: uomo arrestato a Como





Questa mattina, a Cantù in provincia di Como, si è verificato un grave episodio di violenza. Un uomo di 44 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane di 23 anni, che lavora come commessa in un supermercato della zona. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8.20, mentre la donna si preparava ad aprire il punto vendita situato in via Casartelli.





Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri, l’uomo ha atteso l’arrivo della giovane commessa e, non appena lei è arrivata al supermercato, l’ha aggredita. Dopo averla immobilizzata, ha tentato di spogliarla e violentarla nel parcheggio deserto del supermercato. L’atto violento è stato interrotto dalle grida disperate della vittima, che hanno attirato l’attenzione di alcuni colleghi di lavoro. Questi ultimi, accorsi in suo aiuto, sono riusciti a mettere in fuga l’aggressore.

La reazione immediata dei colleghi ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Nonostante la fuga rapida, l’uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che hanno avviato le ricerche subito dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione. Grazie alla descrizione fornita dalla giovane e dai suoi colleghi, i militari sono riusciti a localizzare e arrestare il 44enne in breve tempo.

La giovane commessa, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Cantù per accertamenti. Fortunatamente, non ha riportato lesioni fisiche, ma il trauma psicologico subito è stato significativo. Gli operatori sanitari hanno fornito il supporto necessario per affrontare l’emergenza e per garantire che la giovane ricevesse le cure adeguate.

L’uomo arrestato è stato portato direttamente in carcere, dove attualmente si trova in attesa di ulteriori sviluppi legali. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per raccogliere tutte le informazioni necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto e per garantire che venga fatta giustizia. Il 44enne dovrà rispondere dell’accusa di tentata violenza sessuale, un reato grave che comporta conseguenze severe.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei parcheggi, specialmente in orari in cui ci sono meno persone. La comunità di Cantù è rimasta scossa da quanto accaduto, e molti cittadini hanno espresso solidarietà alla giovane vittima. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette e di adottare misure di sicurezza per prevenire aggressioni simili in futuro.

La vicenda ha anche riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sull’importanza di proteggere le donne in ogni contesto, sia pubblico che privato. In questo caso, la pronta reazione dei colleghi della vittima ha dimostrato quanto sia fondamentale avere una rete di supporto e vigilanza in situazioni di potenziale pericolo.

Le indagini proseguono per accertare se ci siano stati precedenti comportamenti problematici da parte dell’aggressore, e se ci sono altre vittime che potrebbero aver subito simili atti di violenza. L’auspicio è che questo episodio possa servire da monito per tutti, affinché si presti maggiore attenzione alla sicurezza personale e alla protezione delle persone vulnerabili.



