Pullman con 44 bambini coinvolto in uno scontro con un camion sulla A4, grave l’autista: il filmato

Questa mattina, un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus di una scuola elementare sulla A4 Torino-Venezia, precisamente nel tratto milanese tra Cormano e Sesto San Giovanni. L’autobus, con a bordo 44 bambini e cinque insegnanti, si è scontrato con un tir, finendo contro il guard-rail. L’autista del bus è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale, mentre due bambini e due insegnanti hanno riportato ferite.





L’incidente è avvenuto attorno alle 10:00 di oggi, venerdì 7 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, il bus, diretto verso la Bergamasca, ha impattato con un camion all’uscita di Cormano, causando un violento scontro che ha portato il veicolo a sbattere contro il guard-rail. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e gli agenti della Polizia Stradale sono sul posto per effettuare i rilievi necessari.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi dall’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Sul luogo sono giunti cinque ambulanze e due auto mediche, pronte a intervenire. I soccorritori hanno trovato l’autista del bus in condizioni gravissime, con traumi al bacino e alle gambe. È stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Due insegnanti e due bambine di otto anni sono stati portati all’ospedale Bassini di Cinisello e al San Raffaele, in codice giallo, per le ferite subite. Fortunatamente, il resto dei bambini a bordo sembra non aver riportato ferite.

I Vigili del Fuoco della compagnia di Milano sono accorsi sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area, che è rimasta bloccata per circa un’ora. Gli agenti della Polizia Stradale stanno ora lavorando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità da parte dei conducenti coinvolti.

L’episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione da parte delle autorità locali e della comunità, data la presenza di un gran numero di bambini sul bus. Le scuole e le famiglie sono in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare in futuro per prevenire simili incidenti.

Le indagini proseguiranno per accertare la causa dell’incidente e per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza dei trasporti scolastici. La situazione è particolarmente delicata, considerando il numero di giovani coinvolti e la gravità delle condizioni dell’autista.