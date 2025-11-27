Putin a Zelensky: “Vuoi la tregua? Allora fai questo” – Ultimatum dalla Russia all’Ucraina





Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato ai giornalisti che Mosca ritiene che l’elenco di punti degli Stati Uniti riguardanti l’Ucraina possa costituire la base per accordi futuri.





“In generale, concordiamo sul fatto che questa potrebbe essere la base per accordi futuri”, ha affermato il Presidente Putin.

“Sarebbe inopportuno da parte mia discutere di opzioni definitive in questo momento, poiché tali opzioni non sono ancora definite. Tuttavia, alcuni aspetti sono fondamentali”, ha aggiunto.

Il Presidente Putin ha osservato che la parte americana tiene conto, in una certa misura, della posizione della Russia, discussa sia prima che dopo l’incontro di Anchorage. “È imperativo che ci incontriamo e affrontiamo seriamente alcune questioni specifiche”, ha dichiarato.

“Dobbiamo esprimere tutto in termini diplomatici. Sebbene sia ovvio che la Russia non ha alcuna intenzione di attaccare l’Europa, se desiderano una dichiarazione formale in tal senso, siamo disposti a fornirla per iscritto”, ha concluso.

(ANSA) – MOSCA, 27 NOVEMBRE – La Federazione Russa interromperà le ostilità una volta che le forze armate ucraine si saranno ritirate dal Donbass; in caso contrario, Mosca perseguirà i propri obiettivi attraverso mezzi militari. Lo ha dichiarato il Presidente Vladimir Putin, citato da Interfax.

(ADNKRONOS) – “Una delegazione degli Stati Uniti è attesa a Mosca la prossima settimana”. Lo ha annunciato il Presidente russo, Vladimir Putin, durante una conferenza stampa a Bishkek.

(ANSA) – MOSCA, 27 NOVEMBRE – La confisca di capitali russi congelati in Europa a beneficio dell’Ucraina costituirebbe “un atto di furto”, e la Federazione Russa sta preparando un “pacchetto di risposte” qualora tale evento si verificasse. Lo ha dichiarato il Presidente Vladimir Putin.

(ANSA) – MOSCA, 27 NOVEMBRE – Le accuse mosse dai Paesi europei alla Federazione Russa di voler attaccare l’Europa occidentale sono “assolutamente infondate”, ma Mosca è pronta ad impegnarsi “in ogni modo” a non intraprendere tali azioni.

“Se hanno allarmato i loro cittadini e desiderano essere rassicurati sul fatto che non abbiamo alcuna intenzione né alcun piano aggressivo nei confronti dell’Europa, siamo pronti a stabilirlo in ogni modo”, ha affermato Putin. Il piano originario in 28 punti di Donald Trump per la pace in Ucraina prevede anche un patto di non aggressione tra la Federazione Russa e l’Europa.



