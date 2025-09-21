



Secondo quanto riportato da esperti militari ucraini, la Russia ha creato unità composte da soldati affetti da HIV, epatite e altre malattie, impiegandoli direttamente in combattimento. Questi soldati indossano fasce al braccio per essere identificati come malati e sono stati avvistati in prima linea nei pressi di Pokrovsk, un importante nodo logistico nell’Ucraina orientale, attualmente sotto attacco intensificato da parte delle forze russe.





Il direttore esecutivo dell’Ukrainian Security and Cooperation Centre (USCC), Dmytro Zhmailo, ha dichiarato: “Ci sono attualmente informazioni secondo cui queste unità stanno partecipando ai combattimenti in quello che è attualmente il punto più caldo: Pokrovsk.” Questa situazione rappresenta un segnale allarmante di una crisi sanitaria crescente, con un aumento significativo dei casi di HIV, epatite e tubercolosi tra le truppe di Vladimir Putin.

Recentemente, un’unità russa ha affrontato un’epidemia di febbre emorragica mortale, caratterizzata da sanguinamento dagli occhi per chi ne è colpito. Anche i media russi, notoriamente controllati, hanno iniziato a riferire di un’“epidemia nascosta” di malattie che affliggono le forze militari in Ucraina. Le cosiddette “unità infette” sono state formate all’interno del 1435° e 1437° reggimento di fucilieri motorizzati russi, formazioni relativamente nuove integrate nella 27ª e 15ª brigata di fucilieri motorizzati.

Secondo l’USCC, queste unità hanno partecipato a tentativi di assalto a Pokrovsk provenendo da sud e sud-ovest. Alcuni soldati di queste unità sono stati avvistati mentre cercavano di infiltrarsi nella città attraverso il villaggio di Zvirove. Prima di essere inviati in prima linea, i soldati hanno ricevuto addestramento nelle aree ucraine occupate, inclusi Kherson e Zaporizhia, oltre che in Crimea, come indicato da Zhmailo.

“Le unità infette sono equipaggiate in modo simile ad altre unità militari russe. In effetti, il loro livello di equipaggiamento è identico e piuttosto basso,” ha aggiunto Zhmailo al Telegraph. “L’unica differenza rispetto al personale militare ‘sano’ della Federazione Russa sono i vari segni distintivi degli infetti, ovvero la presenza di bende speciali.”

Un soldato ucraino, recentemente tornato da una missione nei pressi di Pokrovsk, ha riferito al Telegraph di aver incontrato soldati nemici con le caratteristiche fasce al braccio. La Russia è stata accusata di arruolare soldati malati per rinforzare le proprie fila dopo aver subito gravi perdite. Nel 2022, il gruppo mercenario Wagner ha iniziato a reclutare prigionieri affetti da HIV ed epatite per ruoli in prima linea, offrendo loro accesso a farmaci antivirali come forma di compenso.

Si stima che circa 100 uomini siano stati reclutati da una colonia penale nella regione di Leningrado, con braccialetti rossi per coloro che erano affetti da HIV e braccialetti bianchi per quelli con epatite. Tuttavia, la formazione di tali unità all’interno dell’esercito regolare russo rappresenta un’evidenza di come questa pratica stia diventando sempre più sistematica e ufficiale, secondo gli esperti.

Nel mese di ottobre dello scorso anno, l’agenzia di intelligence della difesa ucraina, GUR, ha rivelato che il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, aveva emesso un ordine per rimuovere l’epatite C dall’elenco delle malattie che vietano il servizio militare. Questo cambiamento avrebbe permesso a migliaia di detenuti infetti di arruolarsi volontariamente per combattere nella guerra in Ucraina.

L’uso di soldati malati in battaglia solleva gravi preoccupazioni non solo per la salute dei militari coinvolti, ma anche per le implicazioni etiche e strategiche di tali decisioni. La situazione attuale mette in luce le difficoltà che l’esercito russo sta affrontando nel mantenere le sue forze, mentre la guerra continua a infliggere pesanti perdite.



