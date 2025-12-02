



L’atmosfera di tensione tra la NATO e la Russia si intensifica dopo che l’ammiraglio Cavo Dragone ha affermato che un “attacco preventivo” potrebbe essere considerato un’azione difensiva. Questa dichiarazione ha sollevato preoccupazioni e dibattiti all’interno delle alleanze occidentali e tra i leader russi, mentre il mondo attende un incontro cruciale a Mosca.





Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato che l’incontro tra l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin, si svolgerà nel pomeriggio. I primi momenti della conversazione saranno aperti ai media, offrendo una rara opportunità di osservare il dialogo tra le due potenze.

In un contesto di crescente ansia, Putin ha dichiarato: “La Russia non ha intenzione di combattere con l’Europa, ma se l’Europa inizierà, saremo subito pronti”. Queste parole, riportate dall’agenzia Ria Novosti, evidenziano la posizione di Mosca nei confronti delle tensioni con l’Europa. Secondo Putin, le nazioni europee stanno ostacolando gli sforzi dell’amministrazione statunitense per raggiungere un accordo di pace in Ucraina. Ha sottolineato che le proposte europee non sembrano orientate a una risoluzione pacifica, mentre la leadership di Kiev sembra distante dalla realtà.

Dopo l’incontro a Mosca, Witkoff e il suo collega Jared Kushner sono previsti a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il giornalista di Axios, Barak Ravid, ha rivelato che gli inviati di Trump voleranno da Mosca verso un paese europeo prima di arrivare in Ucraina. Questo passaggio rappresenta un tentativo di facilitare il dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto.

Zelensky, durante una conferenza stampa a Dublino con il primo ministro irlandese Micheal Martin, ha affermato che il team negoziale americano guidato da Witkoff è sempre “benvenuto” a Kiev. Tuttavia, ha espresso cautela riguardo alla possibilità di ottenere “risultati” significativi dai colloqui odierni al Cremlino. Entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere anche “gli alleati europei” di Kiev nel processo di pace, riconoscendo che una soluzione duratura richiede la cooperazione e il sostegno della comunità internazionale.

L’incontro tra Witkoff e Putin è visto come un’opportunità cruciale per rilanciare i colloqui di pace, ma le dichiarazioni provocatorie del presidente russo potrebbero complicare ulteriormente la situazione. Mentre le tensioni continuano a crescere, la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, sperando che il dialogo possa portare a una de-escalation delle ostilità.

In questo contesto, le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone risuonano in modo preoccupante, suggerendo che le linee di demarcazione tra difesa e aggressione potrebbero diventare sempre più sfumate. Le reazioni alle sue affermazioni da parte dei leader europei e della NATO saranno determinanti nel definire la risposta collettiva alla crescente minaccia percepita dalla Russia.

La situazione in Ucraina rimane tesa, con la popolazione che continua a soffrire a causa del conflitto. Le aspettative per l’incontro di oggi sono alte, ma la strada verso la pace è ancora lunga e irta di ostacoli. La leadership di Kiev è chiamata a navigare in questo delicato scenario geopolitico, cercando di mantenere il sostegno internazionale mentre affronta le sfide interne e le pressioni esterne.



