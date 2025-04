“Putin è sempre stato gentile”, dice Ornella Muti parlando della cena finita al centro delle polemiche

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ornella Muti ha parlato della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con il celebre cantante e attore Adriano Celentano. La conversazione ha preso una piega interessante quando Muti ha menzionato i suoi frequenti viaggi in Russia, chiarendo anche il suo controverso incontro con il presidente Vladimir Putin.





Ornella Muti ha rivelato di recarsi “costantemente” in Russia, dove ha avuto modo di incrociare la strada di Putin in un evento di beneficenza. Ha commentato l’incontro dicendo: “L’ho conosciuto per modo di dire. L’ho incontrato a un evento di beneficenza che mi è costato caro in quanto a critiche. È stato gentile con me. E ci mancava pure”. Queste parole evidenziano come l’attrice abbia cercato di minimizzare il clamore che ha circondato il suo legame con il presidente russo.

Il riferimento alle critiche è legato a una controversa vicenda risalente al 10 dicembre 2010, quando Muti avrebbe dovuto recitare nel teatro Verdi di Pordenone nello spettacolo “L’ebreo”, per il quale era previsto un compenso di 24.000 euro. Tuttavia, in quella data, presentò un certificato medico attestante una laringo-tracheite acuta, che le imponeva di astenersi dal parlare e di riposare per cinque giorni. Nonostante ciò, la sera stessa partecipò a un gala di beneficenza a San Pietroburgo, dove era stata invitata da Putin.

Questa assenza ingiustificata portò a gravi conseguenze legali per l’attrice. La situazione si è aggravata quando, dopo vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione confermò, il 13 giugno 2019, una sentenza di sei mesi di reclusione, 500 euro di multa e l’obbligo di risarcire il Teatro Verdi con 30.000 euro. Per evitare il carcere, Muti ha dovuto concordare un piano di rateizzazione del risarcimento, effettuando bonifici mensili.

Il caso ha riacquistato visibilità nel 2022, quando Ornella Muti è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo da Amadeus. In quell’occasione, la direzione del Teatro di Pordenone ha pubblicamente richiesto che il compenso dell’attrice per la manifestazione fosse destinato al completamento del risarcimento dovuto per la controversia del 2010.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito mediatico, evidenziando le difficoltà affrontate da Muti nel bilanciare la sua carriera e le conseguenze delle sue scelte. Nonostante gli alti e bassi, l’attrice ha dimostrato una resilienza notevole, continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo e a mantenere una presenza pubblica attiva.

In merito alla sua carriera, Ornella Muti ha espresso gratitudine per le opportunità avute e ha sottolineato l’importanza di imparare dagli errori. Ha parlato di come ogni esperienza, positiva o negativa, contribuisca alla crescita personale e professionale. Le sue dichiarazioni riflettono un approccio maturo e consapevole nei confronti della vita e del lavoro.

La sua relazione con Adriano Celentano è un altro tema che ha suscitato interesse. Muti ha recentemente rivelato dettagli sulla loro storia, evidenziando come la comunicazione sia fondamentale in ogni relazione. Ha descritto Celentano come una figura influente nella sua vita, ma ha anche accennato a tensioni e malintesi che possono sorgere tra artisti di grande calibro.