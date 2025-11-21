Putin e Trump trovano l’intesa, Bruxelles s’infuria: è la prova che siamo in mano ai peggiori





Il piano di pace proposto da Donald Trump per la risoluzione del conflitto in Ucraina prevede diverse misure significative. Tra queste, la commissione della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), la rinuncia definitiva dell’Ucraina all’adesione alla NATO e la stipula di un patto di non aggressione tra Kiev, la Russia e l’Unione Europea. Tali proposte sono state riportate da diversi organi di stampa, tra cui Axios.





Il piano si articola in 28 punti, alcuni dei quali già anticipati, come la cessione del Donbass alla Russia e la riduzione dell’esercito ucraino a 600.000 unità. La Casa Bianca ha definito il piano “in evoluzione” e ora emergono ulteriori dettagli.

Il primo punto del piano riguarda la sovranità dell’Ucraina, una condizione imprescindibile per il Presidente Volodymyr Zelensky, così come le garanzie di sicurezza per il suo Paese da parte degli Stati Uniti, stabilite al quinto punto, sebbene i dettagli non siano ancora stati resi noti.

Il piano di Washington prevede inoltre un patto di non aggressione tra Russia, Ucraina ed Europa, sottolineando che tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte. Inoltre, Mosca dovrà sancire per legge la sua politica di non aggressione nei confronti dell’Europa e dell’Ucraina. Si prevede inoltre che la Russia non invaderà i paesi vicini e che la NATO non si espanderà ulteriormente.

A garanzia di tali accordi, si terrà un dialogo tra Mosca e l’Alleanza Atlantica, con la mediazione degli Stati Uniti, al fine di risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare le condizioni per una de-escalation, garantendo così la sicurezza globale e incrementando le opportunità di cooperazione e di sviluppo economico futuro.

In merito all’adesione alla NATO, l’Ucraina si impegnerà a sancire nella propria Costituzione l’impossibilità di aderirvi in futuro, mentre l’Alleanza modificherà il proprio statuto per escludere l’ammissione di Kiev. Diversa sarà la situazione per quanto riguarda l’Unione Europea, alla quale il paese di Zelensky potrà appartenere. Durante il processo di adesione, sarà concesso a Kiev un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo.

La NATO non dislocherà truppe in Ucraina. Saranno, invece, stanziati jet europei in Polonia a protezione di Kiev. Per quanto concerne la ricostruzione, sarà istituito un Fondo di Sviluppo per l’Ucraina, destinato a investimenti in settori in rapida crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale.

Gli Stati Uniti coopereranno con l’Ucraina per la ricostruzione, lo sviluppo, la modernizzazione e la gestione congiunta delle infrastrutture del gas, compresi gasdotti e impianti di stoccaggio. Saranno investiti 100 miliardi di dollari di asset russi congelati, con gli Stati Uniti che riceveranno il 50% dei profitti derivanti da tale iniziativa. L’Europa contribuirà con ulteriori 100 miliardi di dollari, mentre la parte rimanente dei fondi russi congelati sarà investita in un accordo separato tra Stati Uniti e Russia.

La Federazione Russa sarà reinvitata a partecipare al G8, a condizione che accetti di estendere la validità dei trattati sulla non proliferazione e il controllo delle armi nucleari, incluso lo START I. Analogamente, l’Ucraina dovrà confermare il proprio impegno a rispettare lo status di Stato non nucleare, in linea con le disposizioni del Trattato di Non Proliferazione.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà messa in funzione sotto la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), e l’energia elettrica prodotta sarà equamente ripartita tra la Federazione Russa e l’Ucraina.

Inoltre, sarà concessa un’amnistia a tutte le parti coinvolte nel conflitto, il che implica che la Federazione Russa non sarà perseguita per crimini di guerra, come richiesto da diverse entità.

Infine, entro un termine di 100 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo, l’Ucraina dovrà procedere a nuove elezioni, condizione che il Presidente Zelensky ha accettato a condizione di un cessate il fuoco totale.



