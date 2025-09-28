Putin sotto accusa: le parole forti dell’ammiraglio Nato italiano sui droni fantasma “Non c’è alcuna minaccia reale, smettiamola di raccontarci storie





Il 3 settembre, durante la parata militare di Pechino, Massimo D’Alema ha notato un Vladimir Putin visibilmente affaticato, descrivendolo come “molto affaticato” e sostenuto da due persone mentre camminava. Le sue osservazioni hanno immediatamente riattivato le speculazioni sulle condizioni fisiche del presidente russo, un argomento che negli ultimi anni è emerso ciclicamente, alimentato da indiscrezioni giornalistiche, voci di intelligence e dichiarazioni di leader politici.





Durante l’evento, Putin ha discusso con Xi Jinping della longevità, affermando in un colloquio “rubato” dalle telecamere che “le biotecnologie potranno permettere di vivere fino a 150 anni”. Questa dichiarazione, invece di dissipare i dubbi sulla sua salute, ha contribuito a rafforzare l’immagine di un leader ossessionato dalla propria sopravvivenza.

Le preoccupazioni riguardo alla salute di Putin non sono nuove. Nel 2022, il sito indipendente Proekt aveva pubblicato un’inchiesta che documentava la presenza costante di medici al seguito del presidente, tra cui un oncologo e due otorinolaringoiatri. I registri di volo indicavano numerosi viaggi tra il 2017 e il 2021, suggerendo la possibilità di un cancro alla tiroide. Nello stesso periodo, la rivista Newsweek aveva ipotizzato che Putin avesse subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore in stadio avanzato, ricostruzione che è stata smentita dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

A novembre 2022, il dibattito sulla salute di Putin si era intensificato quando un video lo mostrava in difficoltà nel controllare le mani. L’esponente ucraino Anton Gerashenko aveva menzionato un “possibile tremore da Parkinson”. Durante quel periodo, la prolungata assenza del presidente dalle apparizioni pubbliche — circa due settimane — era stata giustificata dal Cremlino come dovuta a “controlli di routine”, nei quali non sarebbe emerso “alcun problema”.

Altri eventi hanno contribuito a queste teorie. Un video diffuso a gennaio mostrava Putin mentre leggeva discorsi con caratteri insolitamente grandi, e poco dopo, il presidente ha ammesso di aver riscontrato un leggero calo visivo: “sono passato dai dieci decimi a 9 o 8”. Queste affermazioni hanno ulteriormente alimentato le speculazioni.

In aggiunta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato a marzo: “Putin morirà presto, e questa guerra finirà”. L’idea che il leader russo possa utilizzare controfigure è stata ripetutamente avanzata, sebbene senza prove concrete, ma con un impatto notevole sull’immaginario collettivo.

Il mistero che circonda la salute di Putin continua a destare interesse e preoccupazione. La sua apparente fragilità fisica, unita a dichiarazioni che evidenziano una preoccupazione per la longevità, ha creato un clima di incertezza attorno al futuro del presidente russo e alla stabilità del suo governo. Le speculazioni non sembrano destinati a placarsi, alimentate da ogni apparizione pubblica e da ogni nuova informazione riguardante la sua salute.

In questo contesto, l’attenzione mediatica rimane alta, con esperti e analisti che cercano di interpretare i segnali provenienti dal Cremlino. La salute di Putin non è solo una questione personale, ma ha implicazioni significative per la politica interna ed estera della Russia. Un eventuale deterioramento delle sue condizioni di salute potrebbe influenzare le dinamiche di potere all’interno del paese e le relazioni con gli altri stati.

Le speculazioni sulla salute di Putin riflettono una preoccupazione più ampia riguardo alla leadership russa e alla direzione futura della Russia. Mentre il presidente continua a navigare tra sfide politiche e sanitarie, il mondo osserva con attenzione, consapevole che la sua salute potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali. La continua attenzione mediatica su questo tema suggerisce che il mistero attorno a Vladimir Putin è destinato a rimanere un argomento di discussione e analisi per il prossimo futuro.



