Qatargate, via libera alla revoca dell’immunità: la compagna Moretti nei guai. Ora si attende il voto in aula, come fu per Salis

Qatargate: primo assenso del Parlamento Europeo alla revoca dell’immunità dell’Onorevole Moretti (PD). Respinta la richiesta relativa all’Onorevole Gualmini.

Di Wanda Marra e Giuseppe Pipitone per Il Fatto Quotidiano

La Commissione Giuridica dell’Eurocamera ha espresso decisioni divergenti in merito alle richieste di revoca dell’immunità parlamentare delle due parlamentari del Partito Democratico. La decisione definitiva sarà comunque assunta dalla Plenaria dell’Eurocamera.

La Commissione giuridica (Juri) del Parlamento Europeo ha approvato due decisioni contrastanti in merito all’immunità delle eurodeputate del Partito Democratico (Pd) Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, entrambe coinvolte nell’inchiesta sul Qatargate. Nel contesto dell’ennesimo scandalo di corruzione a Bruxelles, che ha nuovamente coinvolto cittadini italiani con l’arresto e il successivo rilascio dell’ex ministra Federica Mogherini e dell’ambasciatore Stefano Sannino, l’Eurocamera si pronuncia nuovamente sull’inchiesta che, tre anni fa, aveva sconvolto i vertici del potere comunitario. Il 9 dicembre 2022, erano stati arrestati l’ex europarlamentare Pd Pier Antonio Panzeri, il suo assistente Francesco Giorgi e la compagna di quest’ultimo, Eva Kaili, all’epoca vicepresidente dell’Eurocamera. Successivamente, erano stati coinvolti altri europarlamentari del gruppo socialista: Andrea Cozzolino, Marc Tarabella e Maria Arena.

L’inchiesta ha subito diverse interruzioni, fino a quando, nella primavera scorsa, la procura federale di Bruxelles ha inoltrato le richieste di revoca dell’immunità anche per Moretti e Gualmini. Tale istanza è stata approvata nel caso di Moretti con 16 voti favorevoli, 7 contrari e un’astensione da parte dei membri della commissione Juri. Identiche le proporzioni, seppur invertite, nel voto che ha invece salvaguardato l’immunità di Gualmini: 16 voti contrari alla proposta di revoca, 7 voti favorevoli e un’astensione. La decisione definitiva sarà comunque adottata dalla plenaria del Parlamento Europeo.



