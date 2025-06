Quali omaggi hanno ricevuto gli ospiti al party “Dolce Notte” di Jeff Bezos e Lauren Sanchez?

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, svoltosi a Venezia, è stato un evento di grande risonanza mediatica, caratterizzato da sfarzo, sontuosità e dalla presenza di illustri ospiti internazionali. La sposa ha indossato ben 27 abiti nuziali realizzati da Maison di fama mondiale, tra cui Dolce&Gabbana e Schiaparelli. I festeggiamenti, iniziati giovedì sera, hanno visto svolgersi la cerimonia ufficiale venerdì sera, seguita da esclusivi party in città fino alla domenica. A chiudere le celebrazioni è stato l’”evento “Dolce Notte”, una sorta di pigiama party finale con cui i neo-sposi hanno salutato gli invitati, omaggiandoli con un regalo speciale.





Il party “Dolce Notte”, organizzato da Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ha concluso il romantico e sontuoso matrimonio veneziano. Si è trattato di una sorta di pigiama party in versione glamour, dove gli invitati sono stati invitati a sfoggiare abiti “da notte” rivisitati in chiave fashion.

Il look di Lauren Sanchez per il party “Dolce Notte”

Pur non essendo state diffuse fotografie pubbliche dell’evento, sono trapelate alcune informazioni esclusive, tra cui il regalo riservato agli ospiti per rendere la festa ancora più “a tema”. Agli uomini sono state consegnate delle pantofole di velluto blu firmate Vibi Venezia, mentre alle donne è stato preferito un modello total black (in entrambi i casi, modelli simili sono disponibili sul sito ufficiale del brand a un prezzo di poco superiore a 90 euro).

Oltre a questi regali, come da tradizione tra le celebrità, anche Mr. e Mrs. Amazon hanno preparato dei kit personalizzati, consegnati agli invitati all’arrivo a Venezia. I sacchetti contenevano dolci artigianali e prodotti tipici veneziani, per addolcire ulteriormente l’esperienza. I neo-sposi hanno quindi pensato a ogni dettaglio per rendere l’evento davvero indimenticabile, e a quanto pare ci sono riusciti. In quanti sognano un matrimonio così spettacolare e lussuoso?