Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: la sua reazione davanti al nuovo peso

Mario Adinolfi ha fatto progressi significativi nel suo percorso di perdita di peso durante la partecipazione all’edizione 2025 dell’Isola dei famosi. Il noto concorrente, che ha inizialmente pesato 221 chili, è riuscito a scendere a 199,3 chili, segnando una perdita totale di 22 chili. Il suo impegno non è passato inosservato, con la conduttrice Veronica Gentili che ha condiviso in diretta televisiva i risultati ottenuti da Adinolfi.





Durante il programma, Mario Adinolfi si è dedicato con costanza ad attività fisiche insieme ai suoi compagni di avventura, cercando di migliorare la sua forma fisica. La soddisfazione per i risultati raggiunti è stata evidente quando Adinolfi ha accolto con un sorriso la notizia della sua perdita di peso. Gli altri concorrenti hanno espresso il loro supporto con un applauso caloroso.

Veronica Gentili, nel corso della trasmissione, ha chiesto a Giuseppe Cruciani, presente in studio, se secondo lui Mario Adinolfi riuscirà a mantenere il peso raggiunto una volta terminata l’esperienza sull’isola. La risposta di Cruciani è stata chiara e diretta: “Appena uscirà dall’isola, ricomincerà come prima”. Nonostante questo scetticismo, la conduttrice ha voluto sapere da Adinolfi quali benefici stesse riscontrando grazie alla perdita di peso. Il naufrago ha risposto con entusiasmo:

“La verità è che l’Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella.”

Con il calo ponderale, Mario Adinolfi ha potuto partecipare a diverse prove di abilità fisica previste dal programma. Durante la puntata trasmessa il 18 giugno, Veronica Gentili ha annunciato che, grazie alla sua nuova condizione fisica, Adinolfi poteva cimentarsi in tre sfide proposte dallo Spirito dell’Isola: sostenere un peso da seduto per 30 secondi, trattenere il respiro per 30 secondi e nuotare per 30 metri. Ogni prova superata garantiva un premio di tre uova.

La prima sfida è stata completata con successo da Mario Adinolfi, mentre nella seconda ha inizialmente fallito riemergendo dall’acqua otto secondi prima del termine previsto. Tuttavia, gli è stata concessa una seconda opportunità, che ha colto al volo superando la prova. Anche la terza sfida è stata superata al primo tentativo. Il pubblico presente in studio ha accolto con applausi il successo del naufrago, mentre Veronica Gentili si è dichiarata felice di poter finalmente coinvolgerlo in attività fisiche.

L’esperienza sull’Isola dei famosi sembra aver offerto a Mario Adinolfi non solo un’opportunità di rinascita fisica ma anche una nuova consapevolezza del proprio corpo e delle sue capacità. Nonostante i dubbi espressi da Giuseppe Cruciani, il percorso intrapreso da Adinolfi rappresenta un esempio di determinazione e impegno verso un miglioramento personale.

La partecipazione a queste prove non solo ha messo alla prova le capacità fisiche di Mario Adinolfi, ma ha anche sottolineato l’importanza del supporto e della motivazione che deriva dall’essere parte di un gruppo. Il viaggio di Adinolfi sull’isola continua a essere seguito con interesse sia dai suoi compagni che dal pubblico, curioso di vedere se riuscirà a mantenere i risultati ottenuti una volta terminato il programma.