Quanto hanno vinto gli scommettitori che hanno scelto Prevost come Papa: focus su Leone XIV

L’elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Papa ha sorpreso molti osservatori e fedeli. Nonostante i pronostici e le aspettative si concentrassero su altri candidati come Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle e Pierbattista Pizzaballa, è stato il cardinale americano a salire al soglio pontificio, scegliendo il nome di Leone XIV. Anche nel popolare “Fantapapa”, dove gli utenti simulano il conclave, i favoriti erano altri, con Matteo Zuppi in testa alle preferenze. Tuttavia, la decisione finale del Conclave ha ribaltato ogni previsione.





Il nuovo Papa si è affacciato al balcone di Piazza San Pietro, accolto da una folla entusiasta ma visibilmente sorpresa. Il suo nome non era tra quelli più citati dai media o dai fedeli, ma alcuni scommettitori avevano intuito la possibilità della sua elezione, approfittando di quote molto alte offerte da piattaforme di scommesse.

Secondo un’analisi condotta dall’edizione americana di Forbes, i portali di scommesse come Polymarket e Kalshi avevano attribuito a Robert Francis Prevost probabilità estremamente basse di diventare Papa, con una percentuale tra l’1,6% e l’1,8%. Queste cifre, sebbene ridotte, hanno permesso a chi ha scommesso su di lui di ottenere guadagni significativi. Un utente identificato come “JustPunched” ha investito 1.059,52 dollari su questa possibilità, riuscendo a realizzare un profitto di ben 63.650,65 dollari.

Le piattaforme Polymarket e Kalshi sono note per raccogliere scommesse su diversi argomenti, dalla politica all’economia, fino a eventi religiosi come l’elezione del Papa. Attualmente, su questi siti è possibile puntare su temi che spaziano dalla recessione negli Stati Uniti al prezzo dei Bitcoin o al vincitore della Champions League. Tuttavia, l’elezione papale ha attirato un’attenzione particolare negli ultimi giorni, con un volume complessivo di giocate che ha raggiunto circa 40 milioni di dollari.

Nonostante alcune vincite considerevoli, molti scommettitori hanno subito perdite significative. Sempre su Polymarket, almeno nove utenti hanno perso ciascuno 10.000 dollari puntando su Pietro Parolin, considerato uno dei principali favoriti per il papato. La scelta di Robert Francis Prevost ha dunque smentito le aspettative della maggior parte degli osservatori e degli appassionati di scommesse.

L’elezione di Leone XIV rappresenta un momento storico per la Chiesa Cattolica e un evento inatteso per molti. Il nuovo Pontefice si è rivolto ai fedeli nel suo primo discorso con queste parole: “Costruiamo ponti per la pace”. La sua figura e il suo messaggio saranno al centro dell’attenzione nei prossimi giorni, mentre il mondo cerca di comprendere meglio il significato della sua elezione e la direzione che intende imprimere al suo pontificato.

Con la sua nomina, Robert Francis Prevost diventa il 267° Papa della storia della Chiesa e il successore diretto di Francesco. La sua elezione segna un cambio di rotta rispetto alle previsioni iniziali e apre una nuova fase per la comunità cattolica globale.