Quattro 16enni speronano la Polizia con un’auto rubata: auto ribaltata, scatta la segnalazione





Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre, a Pavia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto rubata e una volante della Polizia. L’episodio è accaduto attorno alle 2:00, quando una Peugeot 206, guidata da un sedicenne e con altri tre coetanei a bordo, ha tentato di eludere un posto di blocco. Gli agenti, fermi in via D’Avalos, hanno intimato al conducente di fermarsi, ma il giovane ha accelerato, forzando il blocco e speronando l’auto della Polizia, oltre a colpire altre vetture parcheggiate.





La situazione si è rapidamente trasformata in un inseguimento, durante il quale il conducente ha continuato a sfrecciare per le strade di Pavia, ignorando gli avvertimenti degli agenti. Nel tentativo di sfuggire, l’auto ha urtato la macchina della Polizia e diverse auto in sosta, mettendo in pericolo anche i poliziotti presenti. Dopo aver forzato il posto di blocco, la Peugeot ha proseguito la sua corsa fino a colpire il cordolo del marciapiede, ribaltandosi.

I quattro ragazzi a bordo sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118, mobilitato dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari, giunti con ambulanze e auto mediche, hanno prestato le prime cure ai feriti e successivamente li hanno trasportati al pronto soccorso. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato gravi ferite e, dopo le necessarie medicazioni, sono stati dimessi.

Dai successivi accertamenti effettuati dalla Polizia, è emerso che il veicolo coinvolto nell’incidente era stato rubato. Pertanto, i quattro sedicenni, già noti alle forze dell’ordine, saranno segnalati al tribunale dei minori per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla presenza di minorenni coinvolti in attività illecite, come il furto di automobili e la guida spericolata.

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni per la sicurezza stradale e la criminalità giovanile. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nel monitoraggio delle attività illecite, specialmente quando coinvolgono giovani. L’incidente di Pavia mette in luce la necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Le autorità locali hanno già avviato indagini per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente e per valutare eventuali misure preventive. È fondamentale affrontare il problema della criminalità giovanile con approcci che coinvolgano non solo le forze dell’ordine, ma anche la comunità e le istituzioni educative. La prevenzione deve passare attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani sui pericoli e le conseguenze delle loro azioni.

Inoltre, il caso di Pavia evidenzia l’importanza della collaborazione tra le forze di polizia e le istituzioni locali per sviluppare programmi di prevenzione e intervento. La formazione di giovani responsabili e consapevoli è un passo cruciale per ridurre il numero di incidenti legati alla guida di veicoli rubati e migliorare la sicurezza nelle strade.



