Quelli che tirano petardi ai pompieri mentre cercano di spegnere un incendio

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, un episodio inquietante ha coinvolto una squadra dei Vigili del Fuoco di Abbiategrasso, comune situato nell’hinterland sud-ovest di Milano. Durante un intervento per spegnere un incendio in via Vivaldi, alcuni individui hanno aggredito i soccorritori, lanciando fuochi d’artificio contro di loro.





L’Incendio e l’Intervento dei Vigili del Fuoco

Poco prima della mezzanotte, i Vigili del Fuoco Volontari di Abbiategrasso sono intervenuti per spegnere un incendio che aveva coinvolto un cumulo di rifiuti in fondo a via Vivaldi, una strada cieca adiacente a una scuola e a un complesso di case popolari. Le fiamme si trovavano a breve distanza dall’allacciamento del gas del caseggiato, aumentando il rischio per la sicurezza pubblica.

L’Attacco Durante l’Intervento

Mentre i pompieri erano impegnati nell’operazione di spegnimento, alcuni vandali hanno acceso una batteria di fuochi d’artificio, indirizzandola verso i soccorritori. Nonostante la situazione pericolosa, i Vigili del Fuoco hanno prontamente contattato il 112 e, per motivi di sicurezza, hanno dovuto interrompere l’intervento, ritirandosi temporaneamente.

Fortunatamente, nessun membro della squadra è rimasto ferito. Tuttavia, l’autopompa utilizzata nell’intervento ha subito danni, tra cui ammaccature sulla fiancata e la rottura del finestrino anteriore lato guidatore. Nonostante ciò, il mezzo è rimasto operativo. Il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto, sottolineando la gravità dell’incidente e auspicando che le forze dell’ordine individuino i responsabili attraverso un’indagine accurata.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili dell’aggressione. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’andamento delle indagini.

Questo episodio evidenzia l’importanza di sostenere e proteggere i professionisti del soccorso, che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della comunità.