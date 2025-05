Questa donna e la sua famiglia non usano più la carta igienica “schifosa”, ma usano panni di stoffa per la famiglia

Se pensate di aver già sentito tutto quando si parla di vita ecosostenibile, ripensateci. Una mamma anticonformista ha appena portato le cose a un livello superiore, abbandonando completamente la carta igienica a favore di un’alternativa innovativa e non convenzionale. Questa soluzione rivoluzionaria si chiama “panno per la famiglia”.

Channon Rose, influencer dei social media nota con gli username @channonrose1 su TikTok e @ChannonRose su YouTube, ha recentemente condiviso un video che ha riscosso notevole successo, con oltre 600.000 visualizzazioni ad oggi. Nel video, spiega perché ha scelto di sostituire la carta igienica tradizionale con il “panno famiglia” riutilizzabile.

Channon, una madre del Colorado, ritiene che la carta igienica tradizionale sia antiigienica e sgradevole da usare, sostenendo che può facilmente sbriciolarsi e rimanere attaccata. Ha scoperto che le salviette sono un’alternativa più pratica e sostenibile per le esigenze del bagno della sua famiglia.Nel video di due minuti, si vede Channon conati di vomito dopo aver spiegato perché ha deciso di passare ai pannolini riutilizzabili in tessuto. Nonostante il disagio iniziale, la famiglia di Channon ha accolto con entusiasmo il cambiamento, trovandolo un’alternativa più efficiente ed economica. #familycloth #zerowaste #ecofriendly #vegan #channonrose #zerowasteliving ♬ original sound – Channon Rose @channonrose1 Don’t mind my eyelash falling off through this whole video 😂 #reusabletoiletpaper

Invece di affidarsi esclusivamente alla carta igienica, la famiglia di Channon usa un bidet per lavarsi e poi si asciuga con un panno riutilizzabile, perché lei crede che “l’acqua e un panno puliscano molto meglio”.In quanto sostenitrice della sostenibilità, Channon crea persino i propri tessuti, tagliando gli strofinacci e rifinendone i bordi per ridurre gli sprechi e minimizzare l’impatto ambientale della sua famiglia.”È morbido e confortevole”, spiega.

Oltre a utilizzare tessuti riutilizzabili per il bagno, Channon ha sostituito i fazzoletti Kleenex con tessuti riutilizzabili per soffiarsi il naso, come ulteriore passo avanti nel suo impegno per ridurre gli sprechi e vivere uno stile di vita più sostenibile.Questa scelta riduce la quantità di rifiuti di carta prodotti dalla sua famiglia e le fa risparmiare denaro nel lungo periodo, eliminando la necessità di acquistare fazzoletti usa e getta

Quando Channon finisce i panni riutilizzabili, li mette in lavatrice insieme al resto dei vestiti della sua famiglia, eliminando la necessità di ulteriori lavaggi. Questo fa risparmiare tempo ed energia e garantisce che il tessuto sia perfettamente pulito e pronto per essere riutilizzato.

Nello stesso video, Channon ha condiviso altri suoi cambiamenti sostenibili per il bagno, tra cui cubetti di dentifricio e assorbenti riutilizzabili per il ciclo mestruale. Queste scelte riducono al minimo gli sprechi della sua famiglia e supportano il suo impegno a fare scelte ecosostenibili.

“Non uso le coppette mestruali perché soffro di endometriosi e mi causano troppo dolore. Sono passata agli assorbenti in tessuto riutilizzabili”, afferma. Da allora, “ho notato molti meno crampi” e “mi fa risparmiare un sacco di soldi”.Un commentatore ha chiesto: “E per quanto riguarda gli ospiti, fornite loro la carta igienica o usano quella riutilizzabile?”

Mentre alcuni spettatori hanno dichiarato di aver rabbrividito durante la visione, altri erano curiosi di saperne di più sui metodi di Rose.Un commentatore ha chiesto: “E per quanto riguarda gli ospiti, fornite loro la carta igienica o usano quella riutilizzabile?”Channon rispose: “Sì, abbiamo sempre la carta igienica normale per gli ospiti. Ho solo carta igienica usa e getta per gli ospiti, solo che non la usiamo personalmente”.

Un’altra persona ha commentato: “Mi avevi fatto preoccupare prima di menzionare il bidet 😂😅.” “Ahah! Sì, sarebbe disgustoso se non ti sciacquassi prima”, ha risposto il tiktoker. Tuttavia, un commentatore ha espresso il benché minimo entusiasmo nell’unirsi alla rivoluzione dei tessuti riutilizzabili. “Noooo no signora”, ha scritto una donna disgustata.

Channon ha prontamente replicato a chi lo denigrava, dicendo: “È più pulito, se ci pensi” e “Se ti ritrovassi la cacca sulla mano, la puliresti con la carta igienica? Assolutamente no! Ti laveresti con acqua e poi ti asciugheresti con un asciugamano MOLTO più pulito!”