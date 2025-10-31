Questi 7 segni zodiacali sono i nonni migliori

I nonni sono un po’ come i tuoi genitori, ma senza tante regole e quasi nessuna punizione. Inoltre, il cibo è solitamente migliore. Rispetto ai tuoi genitori, l’intera situazione è davvero “grandiosa”.

Sono meno critici dei tuoi genitori, soprattutto perché non devono avere a che fare con le tue sciocchezze tutto il tempo. Sono anche meno inclini a essere impegnati dei tuoi genitori, quindi hanno più tempo libero, il che li rende un po’ più tranquilli, al punto che potrebbero permetterti di concederti qualcosa in più rispetto a loro: un po’ più di zucchero, un po’ più di TV prima che tu debba assolutamente andare a letto, magari anche un po’ più di musica ad alto volume prima che ti dicano di abbassare il volume.





Ecco i sette segni zodiacali che sono i nonni migliori. Questo non significa che gli altri cinque segni che non hanno superato la selezione siano nonni pessimi. Possono essere nonni fantastici, ma non sono fantastici quanto questi sette segni.

1. Cancro

Essendo governato dalla Luna, il Cancro è il segno più materno e casalingo dello zodiaco, quindi una visita a casa di un nonno Cancro è come una mini-vacanza a Disneyworld. La loro casa ha sempre un profumo delizioso, quasi come se torta di zucca e tacchino fossero stati sfornati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per decenni. Ti accoglieranno con un grande abbraccio sulla porta d’ingresso, ti prenderanno in giro perché sei “troppo magro” e poi ti bombarderanno con così tanto cibo preparato con amore da mandare chiunque in coma da zucchero: l’ultima cosa che ricorderai prima di addormentarti davanti al camino del nonno è di aver mangiato pancake alla cannella, fudge al burro d’arachidi e parfait alle fragole. E questo subito dopo il pollo al forno che si stacca dalle ossa. E non sai se era il nonno o il nonno, ma è stato carino da parte loro metterti quelle comode pantofole ai piedi mentre dormivi.

2. Bilancia

Se sei abbastanza fortunato da avere una Bilancia come nonna, puoi andare a letto la sera con la consapevolezza che la Bilancia penderà sempre a tuo favore e che non ti giudicherà mai. Potrebbero dirti la loro se pensano che tu stia sbagliando, ma non te lo diranno in modo duro o sgradevole. Non ti mentiranno mai e ti daranno sempre buoni consigli. In realtà è più come avere un sacerdote o uno psicologo che un nonno. Puoi rivolgerti a loro per problemi personali che avresti paura di raccontare a mamma o papà. Sono i tuoi confidenti speciali e super segreti.

3. Pesci

Oh cavolo, fate largo alla temuta piaga di Internet: il nonno dei social media! Finalmente ha capito come usare il suo smartphone, quindi ora non fa altro che riempire i suoi feed di foto e storie su di TE. È così pubblicamente orgoglioso di te, che è allo stesso tempo lusinghiero e imbarazzante. Ti mandano tutti i tipi di meme banali che solo i nonni troverebbero carini – sul serio, ogni meme sui nonni mai creato. Sono sempre loro a mandarti il ​​primo messaggio per il tuo compleanno. Ti mandano costantemente brevi video di cuccioli e gattini. E nonostante il loro uso eccessivo di emoji sia imperdonabile, ti senti bene dentro sapendo che sono i tuoi più grandi sostenitori.

4. Ariete

L’Ariete tende a essere un po’ più egocentrico rispetto ad altri segni, e poiché sei l’incarnazione letterale dei tuoi nonni, rappresenti la loro ricerca vivente di immortalità, quindi ovviamente si prenderanno cura di te. In te si vedono, ma nel futuro. Vedere i loro nipoti felici, sani e prosperi è per loro il significato del successo. Sentono il tuo dolore e la tua gioia, probabilmente più profondamente di te. Si comportano con compostezza e non sembrano mai metterti in imbarazzo come fanno i tuoi genitori. E non importa quanti anni abbiano, non sono mai scontrosi o negativi. Tu rispetti questo, perché se avessi la loro età e la loro forma, saresti completamente infelice.

5. Gemelli

Avendo trascorso la prima metà dell’età adulta a lavorare straordinariamente per garantire ai tuoi genitori tutti i loro bisogni materiali, i tuoi nonni Gemelli hanno un persistente senso di colpa per non aver ricoperto d’amore la tua mamma o il tuo papà – quindi indovina quale fortunata persona può aspettarsi di essere bombardata d’amore e trattata come un adorabile neonato finché non avrai figli tuoi? I nonni Gemelli, impazienti, sono buffi, amante del divertimento e ancora bambini nell’animo. Ma non sono mai i nonni imbarazzanti che mettono in imbarazzo tutti, compresi se stessi, cercando di essere giovani. Dato che sono oltremodo grati di avere un discendente da coccolare e viziare, puoi prepararti a tutte le canzoncine, i regali, i soprannomi e le sorprese.

6. Scorpione

Rimarrai sbalordito da quanto amore duraturo possa irradiare questo segno altrimenti “oscuro” e “misterioso”. Un nonno Scorpione sarà la tua guardia del corpo personale e il tuo avvocato. Sarà il tuo più feroce protettore. Proprio come ha trattato i suoi figli, vuole dare ai suoi nipoti tutto l’amore e le opportunità che sente di essersi perso da bambino. Ti farà entrare nelle migliori scuole. Ti presenterà i migliori dottori. E per tutta la vita, ti metterà in guardia dagli amici (e amanti) che percepiscono come dannosi per te. Ti copre le spalle. Lo sai. Tutto ciò che devi fare è chiedere.

7. Sagittario

Essendo il segno più curioso e avventuroso dello zodiaco, i tuoi nonni Sagittario saranno i tuoi insegnanti e guide turistiche per tutta la vita. Andare a trovarli è sempre come una gita scolastica in cui impari qualcosa di nuovo, magari sulle piante e la fauna selvatica dietro casa, o qualcosa di veramente interessante sui mobili antichi in legno in cantina. Più avanti nella vita, ti renderai conto all’improvviso che più della metà delle cose che hai imparato – e ricordato – provenivano dai tuoi nonni Sagittario, perché hanno sempre reso l’apprendimento così divertente ed entusiasmante. E ti danno sempre la sensazione che non solo ti amano, ma che ti vogliono davvero bene e che sono sempre felici di vederti e trascorrere del tempo con te.