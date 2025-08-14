Ragazzo di 15 anni muore a Fermo: si ribalta col materassino davanti a genitori e amici





Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Casabianca di Fermo, una località balneare nelle Marche, dove un adolescente di 15 anni è morto mentre si trovava in acqua con un gruppo di coetanei. L’episodio ha sconvolto i presenti, tra cui i genitori del giovane, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena.





Secondo le informazioni iniziali, il ragazzo stava giocando con alcuni amici su un materassino, a pochi metri dalla riva. Improvvisamente, il gonfiabile si sarebbe ribaltato, facendo cadere il giovane in mare. Nonostante fosse in un tratto di acqua poco profonda, il ragazzo non è riuscito a tornare in superficie. Gli amici, accorgendosi immediatamente della gravità della situazione, hanno dato l’allarme e richiesto aiuto.

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, gli operatori della Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118, supportato da Croce Azzurra ed elisoccorso. Nonostante gli sforzi congiunti delle squadre di emergenza, il corpo del ragazzo è stato individuato solo dopo alcuni minuti di ricerca. Una volta riportato a riva, le sue condizioni sono apparse subito critiche.

I sanitari hanno tentato per oltre un’ora le manovre di rianimazione nella speranza di salvare l’adolescente, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Alla fine, il decesso è stato ufficialmente constatato. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La Capitaneria di Porto sta ora cercando di ricostruire con precisione l’accaduto e verificare se ci siano state eventuali responsabilità o fattori esterni che abbiano contribuito al tragico evento. Al momento, non sono emersi dettagli che possano spiegare perché il giovane non sia riuscito a riemergere dopo la caduta dal materassino.

La comunità locale è sotto shock per quanto avvenuto. Il dramma ha colpito profondamente non solo i familiari e gli amici del ragazzo, ma anche i bagnanti e i residenti presenti sul posto al momento dell’incidente. Si tratta di una tragedia che ha trasformato un normale pomeriggio estivo in un giorno di lutto.

Un episodio simile riporta alla mente l’importanza della sicurezza nelle attività ricreative in acqua, anche in situazioni apparentemente innocue. Gli esperti sottolineano che il mare può nascondere insidie imprevedibili e che è fondamentale prestare attenzione alle condizioni ambientali e alle proprie capacità natatorie.

La vittima, il cui nome non è stato ancora reso noto, era residente nella zona e frequentava la spiaggia con regolarità. I suoi amici sono stati ascoltati dalle autorità per fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. Alcuni di loro hanno riferito che il gruppo stava giocando tranquillamente quando il materassino si è rovesciato; nessuno avrebbe immaginato che potesse trasformarsi in una tragedia.

Questo drammatico incidente segue altri episodi simili verificatisi durante la stagione estiva, evidenziando ancora una volta l’importanza di adottare comportamenti prudenti e responsabili durante le attività in mare. Le autorità locali stanno valutando se siano necessarie ulteriori misure preventive per garantire la sicurezza dei bagnanti.



