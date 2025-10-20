Raimondo Todaro: “Mi hanno tolto quattro tumori, sto bene. Ora tocca a mio padre combattere”





Nella puntata di lunedì 20 ottobre del programma pomeridiano La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, è intervenuto Raimondo Todaro, noto ballerino ed ex maestro del talent show Amici. Durante l’episodio, Todaro ha commentato l’ultima puntata di Ballando con le stelle, ma ha anche condiviso un racconto personale riguardante la sua recente esperienza di salute, che ha suscitato grande interesse tra i telespettatori.





Qualche giorno fa, Todaro aveva annunciato tramite un post su Instagram di aver superato i controlli di routine dopo un intervento chirurgico legato alla scoperta di un tumore all’intestino. In quel messaggio, ha espresso la sua gioia scrivendo: “Tutto a posto. Ho fatto, non ho niente e vaffa***lo”. Questa affermazione è stata un chiaro segno di sollievo per il ballerino, che ha poi approfondito la questione nel salotto di Balivo. “Sto benissimo. Ho tolto quattro tumori, le cicatrici sono perfette. Non è tornato più nulla e la mia malattia è in remissione totale”, ha dichiarato con evidente soddisfazione.

Tuttavia, nonostante le buone notizie riguardanti la sua salute, Todaro ha dovuto affrontare una situazione difficile in famiglia. Ha rivelato che suo padre sta combattendo contro la stessa malattia: “Ne approfitto per mandare un abbraccio forte a mio papà, che ha la mia stessa malattia. Dopo una bella notizia, ne arriva una meno bella: lui deve continuare a combattere. Siamo forti, ce la faremo”. Questo momento di condivisione ha messo in luce non solo la sua resilienza, ma anche il legame profondo che ha con il padre, ora coinvolto in una lotta personale contro il cancro.

Todaro ha parlato della sua diagnosi in un’intervista rilasciata a Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, in cui ha rivelato di aver provato paura quando, all’età di 33 anni, gli è stato diagnosticato un tumore. La dottoressa che lo ha seguito gli ha detto chiaramente: “Se non ti operi, tua figlia rischia di non avere un padre”. Questa frase, di grande impatto emotivo, ha segnato un momento cruciale nella vita del ballerino, facendogli comprendere la gravità della sua situazione.

La prima volta che Todaro ha parlato pubblicamente della sua malattia è stato durante un’intervista nel programma di Silvia Toffanin, avvenuta a settembre di due anni fa. In quell’occasione, ha raccontato di aver scoperto due tumori maligni, dopo quello che era sembrato un semplice intervento per appendicite nel 2020. Ha anche condiviso il dolore di vedere il padre soffrire a causa della malattia, evidenziando l’impatto che questa ha avuto sulla loro vita familiare e il lungo periodo trascorso tra ospedali e trattamenti.

L’intervento di Todaro a La Volta Buona ha messo in evidenza non solo la sua determinazione nel superare la malattia, ma anche la sua volontà di supportare il padre in questo momento difficile. La sua storia è un esempio di resilienza e di come la forza familiare possa essere un elemento cruciale nella lotta contro il cancro. La sua apertura riguardo alla malattia ha anche il potere di sensibilizzare il pubblico sui temi della salute e della prevenzione, mostrando che, nonostante le sfide, ci sono sempre motivi per sperare e combattere.



