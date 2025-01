Ramona Badescu racconta la maternità: “Sono mamma a 51 anni. Consiglio alle ragazze di preservare gli ovuli”

A 51 anni, Ramona Badescu è diventata mamma del piccolo Ignazio. Racconta la sua esperienza di maternità e il processo di congelamento degli ovuli per realizzare il sogno della maternità.





Ramona Badescu è diventata mamma per la prima volta a 51 anni, un sogno che ha finalmente realizzato con l’arrivo di Ignazio. Ospite nel programma La Volta Buona con Caterina Balivo, l’attrice ha parlato con emozione della sua gravidanza, descrivendo l’esperienza come “il periodo più bello della mia vita”, pur non nascondendo le difficoltà che ha dovuto affrontare durante il percorso. “È stato un momento che avrei voluto rivivere,” ha raccontato, visibilmente felice e grata per la sua nuova vita da madre.

Il congelamento degli ovuli: il consiglio di Ramona Badescu

Nel corso dell’intervista, Ramona Badescu ha rivelato un dettaglio importante della sua esperienza: quando era più giovane, aveva deciso di congelare i suoi ovuli per avere una “possibilità in più” di diventare madre, un sogno che ha sempre avuto, ma che ha rimandato a causa degli impegni professionali. “Ho sempre voluto essere madre, ma quando ero giovane lavoravo tanto e non ci pensavo. Mi dicevo che avrei sempre fatto in tempo e sarebbe arrivato. Quando poi ho provato, non arrivava più,” ha spiegato l’attrice.

Grazie a questa decisione, Ramona è riuscita a concepire Ignazio attraverso l’inseminazione, con l’aiuto degli ovuli che aveva congelato in passato. Badescu ha poi aggiunto: “Andai dal mio ginecologo perché volevo provare ad avere un bambino. Dopo aver ricevuto le analisi, mi disse che ero già incinta grazie agli ovuli che erano stati congelati.”

La maternità ha quindi coronato il suo sogno, ma l’attrice e il suo compagno, Narcis Godeanu, avevano anche tentato di avere una seconda gravidanza, sperando di avere una femminuccia. Tuttavia, come ha raccontato, “Il miracolo capita una sola volta”, e il desiderio di avere un altro bambino non si è realizzato.

Il consiglio di congelare gli ovuli

Infine, Ramona Badescu ha voluto dare un consiglio a tutte le ragazze giovani: “Consiglio a tutte le ragazze giovani di congelare gli ovuli”. Un suggerimento che nasce dalla sua esperienza personale, che ha permesso a Ramona di realizzare finalmente il suo sogno di diventare madre, superando le difficoltà e rendendo possibile un futuro di felicità con il piccolo Ignazio.