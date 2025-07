Raoul Bova sceglie la sua ex suocera come legale: “Non sono una str*nza, sono una divorzista”

Dopo il caso legale che ha coinvolto Martina Ceretti, l’attore Raoul Bova ha deciso di affidarsi all’esperienza della sua ex suocera, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, per seguire le vicende legate all’affidamento dei figli avuti con la sua ex compagna, Rocio Munoz Morales. La scelta di Bova ha destato particolare interesse, considerando che la madre della sua ex moglie, Chiara Giordano, è nota per essere una delle divorziste più celebri d’Italia e ha gestito numerosi casi di grande rilevanza.





In un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Ansa, Bernardini De Pace ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare l’incarico. “Lui e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una str*nza”, ha dichiarato l’avvocato, sottolineando che il rapporto tra lei e il suo ex genero è stato caratterizzato da momenti di tensione in passato, ma che oggi prevale il rispetto reciproco. “I miei nipoti hanno una nonna che è orgogliosa di quello che ha fatto il loro padre, cioè del fatto che ha denunciato quei ricatti”, ha aggiunto.

La decisione di Raoul Bova di rivolgersi alla sua ex suocera per affrontare questa delicata situazione familiare è stata accolta con curiosità e un certo stupore. Nonostante il divorzio con Chiara Giordano, che fu seguito proprio da Bernardini De Pace, l’attore ha preferito mettere da parte le vicende personali e puntare sulla competenza professionale della legale. “Quando mi ha telefonato chiedendomi aiuto, gli ho consigliato un buon penalista, ma poi ha scelto di farsi assistere direttamente da me”, ha spiegato l’avvocato.

Negli ultimi anni, il rapporto tra Annamaria Bernardini De Pace e il suo ex genero non è stato sempre semplice. “Ci sono stati momenti di tensione legati a uno specifico periodo, ma di fronte all’intelligenza delle persone le cose si superano. Non ho mai avuto nulla contro di lui, ma è chiaro che con il cuore ero con mia figlia”, ha dichiarato la legale. Tuttavia, la situazione attuale sembra aver portato a una nuova fase di collaborazione tra i due, soprattutto per il bene dei figli di Raoul Bova, che sono anche nipoti della nota avvocatessa.

Annamaria Bernardini De Pace, 77 anni, è una figura ben conosciuta nel panorama legale italiano. Oltre ad essere un avvocato specializzato in diritto di famiglia, è anche saggista e giornalista. La sua notorietà è cresciuta grazie alla partecipazione come giudice alla trasmissione televisiva “Forum”, condotta da Barbara Palombelli, e per aver gestito divorzi di numerosi personaggi famosi. Tra i suoi clienti più celebri figurano Romina Power, nel divorzio con Al Bano Carrisi, Katia Ricciarelli, nel caso con Pippo Baudo, e Eros Ramazzotti. Più recentemente, ha assistito anche Francesco Totti nella causa contro Ilary Blasi.

La capacità di separare la vita privata dal lavoro professionale sembra essere uno dei punti di forza di Bernardini De Pace, che ha dimostrato ancora una volta di saper gestire situazioni complesse con grande professionalità. La scelta di Raoul Bova di affidarsi a lei è un chiaro segnale della fiducia riposta nelle sue competenze legali, nonostante i trascorsi personali.

Il caso legale legato a Martina Ceretti e ai presunti ricatti denunciati da Raoul Bova rappresenta solo uno degli aspetti della vicenda che l’avvocato dovrà affrontare. La questione dell’affidamento dei figli avuti con Rocio Munoz Morales si aggiunge a una serie di sfide che richiedono una gestione attenta e strategica. La presenza di Bernardini De Pace come legale dell’attore potrebbe rivelarsi determinante per risolvere queste problematiche nel modo più equilibrato possibile.