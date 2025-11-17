Recuperato il corpo senza vita di uno dei dispersi: Quirin Kuhnert, 32 anni





Il maltempo sta causando gravi disagi in Italia, in particolare nelle regioni del centro-nord. Tra le aree più colpite c’è il Friuli Venezia Giulia, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno portato a situazioni critiche. A Cormons, nel Goriziano, una frana di fango ha travolto un’abitazione di tre piani, causando la scomparsa di due persone. Il corpo di uno dei dispersi, Quirin Kuhnert, un uomo di 32 anni, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio, mentre le ricerche per l’altro disperso continuano.





I vigili del fuoco sono stati mobilitati anche in altre località, come Romans d’Isonzo, dove l’esondazione del fiume Torre ha costretto numerose persone a cercare rifugio sui tetti delle loro case. In totale, circa 300 individui sono stati assistiti dai soccorritori. I danni non si limitano solo alle persone: il ristorante stellato di Antonia Klugmann ha subito danni significativi a causa del maltempo.

Le previsioni meteo indicano che domani ci sarà un’allerta arancione su parte del Friuli e un’allerta gialla su undici regioni italiane, suggerendo che le condizioni meteorologiche avverse potrebbero persistere. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno attivato misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

In un altro episodio legato al maltempo, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta questa mattina alle 10:55 in piazza San Bartolomeo nel comune di Capannoli. Qui, la cupola dell’Abbazia di San Bartolomeo è crollata a causa di un fulmine, fortunatamente senza causare feriti. La tempestività dell’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori incidenti.

A Genova, la situazione non è stata migliore. Durante la notte, un muro è crollato, causando disagi alla linea ferroviaria. I treni hanno subito ritardi fino a 90 minuti a causa di un albero caduto tra Borzoli e Acquasanta. Le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare il servizio e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il maltempo ha messo a dura prova i servizi di emergenza e i soccorritori, che stanno lavorando incessantemente per gestire le situazioni di crisi e garantire assistenza a chi ne ha bisogno. Le squadre di soccorso sono attive in diverse località, affrontando le difficoltà imposte dalle condizioni meteorologiche avverse e cercando di rispondere rapidamente alle emergenze.

Le autorità locali hanno esortato la popolazione a prestare attenzione agli avvisi meteo e a seguire le indicazioni di sicurezza. In particolare, si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari e di rimanere aggiornati sulle evoluzioni della situazione. La protezione civile è attivamente coinvolta nelle operazioni di monitoraggio e intervento, collaborando con i vigili del fuoco e altre forze dell’ordine.

Mentre le ricerche per il secondo disperso a Cormons continuano, la comunità locale è in lutto per la perdita di Quirin Kuhnert. La tragedia ha scosso profondamente la cittadina, e i residenti si uniscono nel dolore, sperando che le operazioni di soccorso possano portare notizie positive.



