Regionali in Toscana: exit poll impietosi, alle urne solo gli elettori più radicalizzati

Emanuela B.
13/10/2025
Regionali in Toscana, Exit poll: Giani al 53-57%, Tomasi al 38,5-42,5 %. Crolla l’affluenza
Il presidente uscente di Regione, candidato del centrosinistra, vede molto vicino il bis da governatore a discapito del sindaco di Pistoia, sostenuto da tutto il centrodestra: Swg per La7 dà un divario di circa 14 punti tra i due



Dopo Marche e Calabria, il trittico consecutivo delle elezioni regionali di questo inizio autunno si conclude con l’appuntamento in Toscana, in attesa del rush finale alle urne nel 2025, con il mini Election Day del 23 e 24 novembre in Veneto, Campania e Puglia. Per la guida della sede di “Palazzo Strozzi Sacrati” si sfidano il candidato di centrosinistra, Eugenio Giani, il presidente uscente della Giunta, e l’esponente del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.

Nella roccaforte rossa per eccellenza, il primo viene dato in una forchetta tra il 53% e il 57% ed è sostenuto non solo da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e il gruppo renziano, come era successo nel settembre 2020, ma anche dal Movimento 5 Stelle, che pure è sempre rimasto saldamente all’opposizione di Giani durante tutta l’ultima consiliatura.



