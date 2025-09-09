Reliquie di Carlo Acutis diventano business: un rosario online tocca quota 2.500 euro





Gli annunci su eBay dedicati a Carlo Acutis, giovane beatificato nel 2020, stanno attirando l’attenzione di molti utenti. La loro rapidità nel comparire e scomparire rende difficile analizzare a fondo ogni oggetto proposto. Recentemente, un frammento attribuito al santo è stato venduto per 3.400 euro. L’annuncio è rimasto attivo solo per poche ore prima di essere concluso, e subito dopo ne è apparso un altro.





La piattaforma online ospita una vasta gamma di articoli ispirati alla figura di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia. Beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020, il giovane è diventato un simbolo di fede e spiritualità per molti. Tuttavia, gli oggetti in vendita su eBay non sono ufficiali né legati alla famiglia del santo. Si tratta di articoli come medaglie, libri, statuette e altri oggetti sacri, spesso privi di autenticazione.

Tra i prodotti più costosi figurano reliquie che, però, non sempre offrono garanzie. Ad esempio, un rosario presentato come “usato dal santo” è stato messo in vendita per 2.789 euro. Le immagini dell’annuncio mostrano un rosario dai grani colorati, una croce in metallo e un santino in cartone raffigurante Carlo Acutis, ma non includono certificati di autenticità. Questo oggetto ha attirato l’attenzione di 117 utenti nelle ultime 24 ore.

Il prezzo più alto registrato per un articolo legato a Carlo Acutis è quello di una statua in legno alta un metro, proposta dall’account “Ovunque_Proteggimi” per la cifra di 5.100 euro. Questo venditore sembra specializzato nella creazione e vendita di statue religiose. Altre statue dedicate al giovane santo sono disponibili in resina o legno, dipinte a mano e con dettagli particolari come occhi in vetro.

Oltre alle statue, il mercato propone numerosi altri articoli, tra cui sigilli venduti a 505 euro, santini offerti come reliquie per 153 euro e libri dedicati alla figura del santo. Tra questi spicca il volume “Il segreto di mio figlio”, scritto dalla madre Antonia Salzano Acutis e pubblicato da Piemme al prezzo di 17,96 euro. Su eBay, però, si trova una versione “Royal Edition” dello stesso libro venduta a ben 165,91 euro, anche se non sembra trattarsi di un’edizione ufficiale.

Scorrendo gli annunci verso articoli più economici, si trovano oggetti curiosi e talvolta di dubbio gusto. Ad esempio, candele con il volto del santo stampato sopra, portachiavi a forma di icona venduti a 35 euro e magliette con una sagoma stilizzata del santo offerte a 30,20 euro, cui si aggiungono 40 euro di spedizione dagli Stati Uniti. Altri articoli includono un arazzo a 20 euro, francobolli a 4 euro, bottigliette di acqua santa con l’icona di Carlo Acutis a 5,73 euro e calamite da 2 euro.

L’analisi del mercato online ha rivelato oltre mille annunci legati al nome del giovane santo. Nonostante la varietà degli articoli disponibili, molti di essi mancano di certificazioni che ne attestino l’autenticità. Questo aspetto solleva dubbi sulla reale provenienza degli oggetti venduti come reliquie.



